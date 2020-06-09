«Я знаю, что такое Сталинград». Кравчук просит не мечтать о развале России

09.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия имеет большой запас прочности, а потому говорить о скором крахе или распаде РФ неуместно.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Кравчук раскритиковал слова секретаря СНБО Алексея Данилова, заявившего недавно, что Россия является искусственным формированием и скоро развалится.

«Если бы господин Данилов сказал, что есть элементы экономического, социального, политического кризиса, есть внутренние глубокие противоречия в России, и это первый признак того, что начинаются внутренние толчки, которые могут при определенных объективных и субъективных факторах привести к сложностям в России. Будет ли это развал или смена власти, или будет, скажем, новая структура организации власти? Так можно говорить, но то, что она развалится – это мне напоминает гадание. В политике гадание неуместно.

Я сравнительно хорошо знаю Россию – я там учился, в Москве, ездил по России, учился уже во взрослом возрасте, видел, как живет Россия, как живет Москва, Петроград, Сталинград, другие города России. Я вам скажу – запас прочности у России всегда есть и сейчас есть. Я не хочу прогнозировать и говорить такие вещи, которые не имеют для меня какого-то основания так говорить. Потому я не хочу даже обсуждать то, что говорил господин Данилов», – заявил Кравчук.