За что Зеленский послал «черную метку» спонсору украинских «соросят»

22 июня, когда Трамп объявил войну Ирану, на Украине в довольно будничном режиме Зеленский ввел очередные санкции. Пока еще президент подтвердил своим указом очередной пакет санкций украинского Совбеза, куда попали 185 физических и юридических лиц. Нас в этом списке интересует всего одна фамилия – Хиллар Тедер. И одна компания – Arricano Real Estate РLC, мажоритарным акционером которой он является.

Силовики Зеленского раскопали, что согласно отчету на официальном сайте Лондонской фондовой биржи, компания Arricano Real Estate Plc, по состоянию на 30 июня 2022 года управляла торговыми центрами не только в Киеве, Запорожье и Кривом Роге, но и в «оккупированном Симферополе». А еще в отчете черным по белому говорилось, что активы бизнес- группы расположены «на Украине и в Российской Федерации».

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Впрочем, ни имя Хиллар Тедер, ни название его компании не говорят широкой украинской аудитории ровно ничего. Ситуация меняется, если к уже сказанному добавить еще пару строк. Этот господин владеет упомянутой компанией на паях с гораздо более известным украинским бизнесменом чешского происхождения Томашем Фиалой, чья инвесткомпания Dragon Capital запустила свои щупальца во многие сектора украинской экономики – от продажи зерновых на экспорт, до банкинга, страхования, фармации и коммерческой застройки.

Не имея в своем генезисе связей со старыми олигархическими семьями Украины, Фиала, обеспечивая своему бизнесу политический тыл и влияние, пошел другим путем. Сегодня он – один из самых известных покровителей и спонсоров того сектора украинской политики и тех активистских групп, которые принято называть обобщенным именем «соросята». Это масштабная по размерам и влиянию «грибница», из которой вышли десятки, если не сотни, разного рода общественных активистов, экспертов, интеллектуалов, журналистов, говорящих голов, чиновников, депутатов и даже министров.

Впрочем, Фиала имеет тесные связи не только с коллективным, но и с вполне реальным Соросом, уже не по грантоедским делам, а как бизнес-партнер по вполне конкретным коммерческим проектам на Украине и за ее пределами. Как вишенка на торте, Фиала является еще и владельцем трех самых крупных на Украине СМИ ядовитого либерально-прозападного окраса – «Украинской правды», «Нового времени» и одноименного ФМ-радио.

И хотя все они, как водится, планово-убыточные, их реальная стоимость исчисляется суммами с шестью нулями. Когда, во время одного из эфиров, его спросили за сколько он купил «Украинскую правду», Фиала рассмеялся в ответ, намекнув, что речь идет о миллионах долларов.

И он отнюдь не лукавил. Ведь, упомянутые СМИ приносят ему профит совсем иного рода… Это – политическое влияние. И в этом смысле с объектами вложений он не прогадал. Не являясь такими уж суперпопулярными, и УП и НВ по украинским меркам – мегавлиятельные.

Их влиятельность держится на совокупном человеческом капитале стоящих за ними экспертных и активистских кругов. Имеющих прямые выходы не только на раздающие гранты неправительственные фонды, но и на киевские посольства стран «Семерки», политические, парламентские и правительственные круги тех стран, которые в Киеве именуют эвфемизмом «наши европейские партнеры». И это не говоря уже о ведущих западных СМИ и тамошнем мейнстримном экспертном сообществе.

Как они получили такое влияние? Это тоже не секрет. Присвоив себе, на первом этапе, статус «активной части украинского гражданского общества», они, на втором этапе, подтвердили этот статус в глазах Запада, глядящего с тех пор на Украину их глазами и проводящего через них свою политику.

Они являются не только «глазами и ушами» Запада в Киеве, но и «голосом» самой Украины в мире. Именно на них и их мнение ссылаются западные СМИ и политики, говоря о том, чего хочет украинский народ. Именно их привлекают как экспертов по Украине в разнообразных публикациях в западных СМИ по украинской теме. На них же, как на «анонимные киевские источники», частенько и ссылаются в тех же публикациях. А еще они могут обеспечить хоровую поддержку со стороны «украинского гражданского общества» любому интересующему заказчиков начинанию.

Согласитесь – очень выгодная инвестиция – собрать вокруг себя если не всех, то значительную часть этих кругов. Тем более, что в нынешней Украине соросята остались единственной организованной и влиятельной группой, которая в состоянии не только периодически громко медийно порыкивать на не нравящиеся ей шаги и кадровые назначения власти, но и составить Зеленскому и Ко реальную конкуренцию на политическом поле.

Всех остальных конкурентов Зеленский либо успешно зачистил, как структуры Медведчука и Новинского, либо планомерно маргинализировал – как неподконтрольных Банковой правых, в лице Порошенко и военно-националистической оппозиции, либо обложил флажками коррупционных дел и избыточного внимания силовиков, как Кличко.

На соросят же просто так не «наедешь». Вернее, наехать то можно, только вони потом не оберешься – и пресловутое «дело Бигус-инфо», о котором уже писал «ПолитНавигатор», тому свидетельство. А еще эти ребята могут пожаловаться напрямую в Вашингтон и европейские столицы. Или организовать негативную медийную кампанию в западной прессе.

Не то, чтобы это было для Зеленского и Ермака прямо какой-то катастрофой, но все равно неприятно – когда ты едешь на Запад выпрашивать деньги, поддержку и военную помощь, а тебе при этом задают разные каверзные вопросы: «А что это там у вас с притеснением свободной прессы?», «А с коррупцией что?». И ведь даже отбрехаться не всегда получается. Потому что в ответ летит: «А вот ваши активисты-антикоррупционеры говорят совсем другое».

Поэтому-то ненависть Банковой к «активистам» глубока и взаимна. Но, как правило, эта грызня идет под ковром.

Так что совсем не удивительно, что, потренировав механизм санкций СНБО на других своих противниках, Банковая начала исподволь подбираться и к Фиале. О том, как силовики Зеленского кошмарили его по мелочи, «ПолитНавигатор» уже писал ранее.

О том же, что у Фиалы могут быть крупные проблемы по части санкций, украинские СМИ впервые писали еще в конце прошлого года. Именно тогда впервые прозвучало, что против владельца «Украинской правды», «НВ» могут ввести санкции за ведение бизнеса в Крыму.

Как утверждали тогда в СНБО, Фиала был миноритарным акционером Arricano Real Estate Plc вплоть до лета 2024 года – через свой инвестфонд Dragon Capital.

«Это свидетельствует о том, что компания продолжала свою деятельность в Крыму, перерегистрировавшись по российскому законодательству и уплачивая налоги в бюджет РФ», – писала тогда украинская пресса.

С Фиалой и группой Arricano СМИ связывали и компанию «Вояж Крым», выступившую уже после 2014 года заказчиком строительства торгово-развлекательного комплекса «Южная галерея» в Симферополе. После ухода Крыма в Россию, компанию быстренько одели в триколор, перерегистрировав в соответствии с российским законодательством.

После чего она, с идентификационным налоговым кодом 9102055630, стала исправным российским налогоплательщиком. То есть, что? Правильно – став, по украинским законам, соучастником «финансирования агрессии».

Сам Фиала уже 2023 году утверждал, что его фирма не ведет бизнеса в Крыму, однако его заявления опровергали налоговые отчеты, исправно поступавшие даже осенью 2022 года.

Но это, так сказать, формальный повод для «наезда» Банковой на Фиалу. Как брешут злые языки, реальной причиной для санкций стала «систематическая дискредитация Украины на Западе» через принадлежащие бизнесмену СМИ. Иначе говоря, Зеленского достало исправно ретранслируемое европейскими медиа нытье грантоедов о собственном авторитаризме, «всесильном Ермаке», непобедимой украинской коррупции и противодействии реформам со стороны чиновников его Офиса.

Ну, а вишенкой на торте стало прямое участие изданий Фиалы в кампании по дискредитации фаворита Зеленского Алексея Чернышова – министра по делам национального единства, о побеге которого от уголовного преследования по коррупционному делу в Вену, и последующем возвращении в Киев, «ПолитНавигатор» уже подробно писал.

Единственное, что стоит к этому добавить – сама история с коррупцией Чернышова по украинским меркам яйца выеденного не стоит. Цена вопроса там – полученная от застройщика за лоббирование землеотводов скидка на покупку квартиры в одном из киевских ЖК на сумму примерно 350 тысяч долларов.

Очевидно, что сыр-бор разгорелся не по этому поводу, а сама история с квартирой – ширма, прикрывающая битву за совсем другие интересы, с несопоставимой ценой вопроса. Какой именно – нам еще предстоит узнать.

Как считают в Киеве, санкции против эстонского компаньона Фиалы – это предупредительный выстрел с Банковой по самому олигарху. И если он не сделает правильных выводов, в следующем санкционном указе будет фигурировать уже его ФИО.

Ну и последнее. Одним из привлекательных активов, за которые может начаться борьба, является сама «Украинская правда». Как известно, еще весной этого года, на праздновании четвертьвекового юбилея издания, Фиала впервые заикнулся о готовности отдать издание «в хорошие руки».

Формально он заявил, что не продаст издание, но опубличил некоторые параметры будущей сделки – покупатель должен быть не из Украины и иметь в портфеле международное СМИ с историей не менее четверти столетия. Беглого взгляда на украинский медиа-рынок достаточно, чтобы сделать вывод: внутри Украины таких нет.

А значит – УП может попасть в непосредственно западные руки. Став частью холдинга, в котором уже будет условный The Guardian (нужное название подставить). А еще это значит, что управы на такое СМИ у Зеленского будет еще меньше, чем сейчас.