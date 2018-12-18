18.12.2018
 
Выборы, Политика, Украина
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Загнанному в угол Порошенко уже нечего терять

В ходе выборов президента Украины, проведение которых намечено на конец марта следующего года, ожидается жестокая борьба.

Об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель украинского информационно-аналитического центра “Третий сектор” Андрей Золотарев.

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Он напоминает, что согласно последней социологии, действующий президент Порошенко оказывается не выше третьего места в первом туре.

“Неутешительными для действующего президента являются и результаты «спарринга» в смоделированных социологами 8 возможных парах кандидатов, могущих выйти во второй тур выборов. Пётр Порошенко «уверенно» проигрывает не только реальным, но и «гибридным» кандидатам типа [артистам] Вакарчука и Зеленского”, – подчеркивает эксперт.

По его словам, в этой ситуации самым сложным заданием для администрации президента является взятие под контроль возглавляемого Арсеном Аваковым МВД, роль которого в избирательной гонке становится очень важной, поскольку на одни правонарушения можно закрывать глаза, а другие скрупулезно выявлять и строго за них наказывать.

В окружении Петра Порошенко прорабатывают варианты: 1) либо заручиться поддержкой министра внутренних дел, приняв неудобные для себя условия «Народного фронта»; 2) либо добиться его отставки и поставить во главе ведомства своего человека.
Анализ информации, касающейся подготовки к президентским выборам, свидетельствует о том, что борьба за высший государственный пост будет не столько жёсткой, сколько жестокой. Петру Порошенко и его соратникам есть, что терять, поэтому в ход пойдут любые средства”, – резюмирует Золотарев.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Порошенко получил вотум недоверия от украинских олигархов.

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