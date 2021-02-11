Захарова прокомментировала выдворение из РФ обнаглевших послов-навальнистов

11.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Участие сотрудников генеральных консульств Швеции, Польши и посольства ФРГ в прошедших 23 и 31 января акциях навальнистов является не только вмешательством во внутренние дела РФ, но и заведомым, сознательным неуважением законов и правил государства пребывания.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она отметила, что действия высланных за пределы РФ иностранных послов были несовместимы с деятельностью дипломатов и шли вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Захарова напомнила, что в соответствии с Конвенцией о консульских отношениях как с Польшей, так и с Швецией, все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны, без ущерба для их привилегий и иммунитетов, уважать законы и правила государства пребывания, а также не вмешиваться во внутренние дела этого государства.

«Упомянула Швецию и Польшу не потому, что таких конвенций у нас только две, а потому, что речь идет о дипломатах из эти двух стран, и ФРГ. В комментарии Комиссии международного права ООН к проектам статей, которые легли в основу Венской конвенции 1961 г., «участие в политических кампаниях» приведено в качестве наиболее яркого примера вмешательства во внутренние дела, нарушающего нормы дипломатического права», – подчеркнула представитель МИД.

Также она напомнила, что акции навальнистов 23 и 31 января в Москве и Санкт-Петербурге не были согласованы властями, как того требует законодательство. Более того, организаторы этих акций публично и сознательно заявляли о том, что даже не собираются их согласовывать.

«Они говорили о том, что теперь это их тактика, и они делают это осознанно и намеренно. Соответственно, их участники, в том числе иностранные дипломаты и консульские должностные лица, прекрасно понимали, что идут на нарушение законов государства пребывания», – указала Захарова.

Она добавила, что был нарушен и запрет на проведение публичных мероприятий, временно введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции, и зарубежным дипломатам было об этом прекрасно известно.

«Таким образом, участие сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши и Посольства ФРГ в прошедших 23 и 31 января акциях представляет собой не только вмешательство во внутренние дела РФ, но и заведомое, сознательное неуважение законов и правил государства пребывания.

Надеемся, что озвученная мной часть мотивации для принятия решения будет доведена до широкой западной аудитории теми средствами массовой информации на Западе, которые следят и активно комментируют этот сюжет», – сказала Захарова.

При этом, по её словам, оправдания представителей Польши и Швеции, что их консульские должностные лица якобы действовали во исполнение возложенных на них служебных обязанностей, совершенно безосновательны.

«Участие в политических кампаниях в государстве пребывания не входит в число функций консульских должностных лиц (и дипломатических сотрудников), очерченных в применимых международных соглашениях.

Выполнение иных функций возможно только если они не противоречат этим договоренностям, а также законодательству государства пребывания. В рассматриваемом случае имеет место прямое и явное противоречие и тому, и другому. Эта позиция доведена до сведения Берлина, Стокгольма и Варшавы», – подытожила представитель МИД РФ.