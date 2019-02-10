10.02.2019, Минск, Владимир Гладков

Западу вряд ли удастся разыграть в Белоруссии украинский или венесуэльский сценарий, хотя подобные попытки будут иметь место.

Такое мнение в интервью изданию «Russia Today» высказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы могли – уже бы давно разыграли. Основным препятствием для реализации этих западных сценариев является позиция народа и президента Белоруссии. На протяжении 25 лет они доказывали конкретными делами, поступками, результатами работы, что курс на интеграцию с Россией, на расширение нашего сотрудничества в экономической, гуманитарной, языковой сферах – это стратегический курс Минска.

Конечно, попытки «пробовать на зуб» будут предприниматься, и в этом президент Белоруссии, безусловно, прав. Но сегодня политическое руководство этой страны очень отчётливо осознаёт риски и прилагает необходимые усилия в этой части», – пояснил дипломат.

Напомним, ранее белорусский политолог Алексей Дзермант заявлял, что соседняя Украина и страны Евросоюза пытаются всячески противостоять единению России и Белоруссии, преподнося это как оккупацию.