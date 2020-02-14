Западные хозяева похвалили Киев за «евроустремления» и приказали продолжать реформы

14.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

В результате Майдана 2014 года Украина якобы стала намного «цивилизованнее», а похожий на помойку Киев превратился в по-настоящему «европейскую» столицу.

Об этом в эфире YouTube-канала «Hromadske» заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я впервые приехала (на Украину – прим. ред.) в девяностых годах, это была просто другая страна. Когда я вернулась в 2010, уже было видно, что Украина приблизилась к Европе.

И после Майдана стало видно, что Украина, без сомнения, решила идти европейским путём. И когда я вернулась год назад, это было хорошо заметно, Киев стал европейским городом, где люди гуляют, общаются на других языках. Молодые украинцы, как мне кажется, чувствуют себя частью Европы, и это мне очень нравится», – нахваливала немка «достижения» Майдана.

Отметим, в ежегодном престижном рейтинге Best Cities Москва заняла пятое место вслед за Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Токио. Что касается первой десятки, то в ней нет ни одного немецкого города.

Далее посол Германии подчеркнула, что на Западе очень довольны наличием в Верховной раде монобольшинства, которое будет продолжать «реформы».

«Единственное, чего не хватает – это политическая воля модернизировать экономику и социальную сферу. В экономике влияние интересов олигархов ещё слишком большое.

Уровень иностранных инвестиций ещё очень мал. Я была удивлена, что этот уровень почти не изменился за эти пять лет.

Трансформировать экономику Украины – это большой проект этого правительства. Мы хотим их поддержать в этом, и я хотела бы, чтобы в этом году уже были новые инвестиционные проекты.

У вас сейчас есть монобольшинство в парламенте, и об этом мечтают все политики на Западе», – резюмировала Фельдгузен.

Напомним, накануне лидер фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за последние годы количество инвестиций на Украине сократилось на 20 миллиардов долларов.