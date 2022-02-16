Западные послы отказались участвовать в торжествах на День государственности Сербии

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Послы ЕС не приняли участие в традиционной торжественной церемонии в честь Дня сербской государственности в Орашаце.

Неприезд европейских послов связан с участием в церемонии сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», накануне празднования Дня сербской государственности в Орашаце – месте, где в 1804 году началось Первое сербское восстание против турок, послы ЕС заявили, что не приедут туда, как делали ежегодно, если там будет сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.

«Должны ли мы что-то изменить и исключить руководство Республики Сербской только потому, что об этом просили послы? – прокомментировал демарш западных послов президент Сербии Александр Вучич. – Мне даже в голову не приходит подумать о таком. Сербия – страна гордых, достойных людей, Сербия – серьезная страна».

В свою очередь председатель Народной скупщины Ивицы Дачич сказал, что западные послы могут и не приезжать в Орашац, раз им так мешает Додик.

«Сербы в Республике Сербской отмечают 15 февраля как свой праздник. Мы смотрим на Сербию, как на нашу страну и родину, и сербы, где бы они ни жили, воспринимают ее именно так, у сербов сегодня есть два государства – Республика Сербская и Сербия, которая является гарантом мира и безопасности для каждого серба, где бы он не находился… Сегодня под руководством Александра Вучича Сербия показывает наилучшие результаты, помогая РС, и является гарантом мира…. Я просто не вижу причин, по которым я и руководство Республики Сербской не должны присутствовать здесь, и благодарен президенту Сербии Александру Вучичу за решение в этом году присудить одну из самых важных государственных наград президенту Республики Сербской Жельке Цвиянович», – сказал, выступая на церемонии, сам Милорад Додик.