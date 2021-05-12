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12.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Политические репрессии, Украина
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Зеленский готовит страну к массовым репрессиям

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский создаёт специальные структуры, которые будут отслеживать деятельность граждан в интернете...

Президент Украины Владимир Зеленский создаёт специальные структуры, которые будут отслеживать деятельность граждан в интернете и находить инакомыслящих.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня господин Зеленский рассказал, что он создаёт Центр кибербезопасности, который уже работает и будет работать, а также Центр дезинформации. Иными словами, люди, вместо того, чтобы реально бороться с проблемами Украины, которые у неё реально есть, будут выискивать, кто ставит лайки и делает репосты, будут стучать на соседей. Это не просто возвращение 1937 года, а квази 1937 года, где будут руководить и ломать чужие жизни, отбирать имущество, бизнес, выдавливать из страны всех, кто им не нужен», – сказал журналист.

Он отметил, что украинцев массово выдавливают из страны – только за 2019 год в Европу уехало более полумиллиона человек.

«Чтобы не быть голословным, председатель Союза политрепрессированных в России Лариса Шеслер, изучая данные Евростата, предоставила данные, по которым за 2019 год право на временное проживание в Европе получило 735 тысяч граждан Украины и 100 тысяч граждан России. Вот что происходит, любой ценой украинцы должны уехать белыми рабами в Европу», – заключил Скачко.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что несмотря на предвыборные обещания, новые киевские власти даже не попытались поменять гуманитарную политику, оставив курс на насильственную украинизацию и бандеризацию страны и продолжая системные нарушения основных прав и свобод человека.


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