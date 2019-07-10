Зеленский и еврейское лобби: Украина надоела всем. Закрывать вопрос будут жёстко

10.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский – ставленник не США, а международного еврейского лобби, рассказал в интервью «ПолитНавигатору» журналист Антон Розенвайн, работающий на Украине и в США. Он считает, что одна из главных задач, поставленная внешними игроками для нового президента Владимира Зеленского, – разрушить украинское «глубинное государство» – старую спайку чиновников и олигархов, постсоветские элиты, реально управлявшие страной десятки лет вне зависимости от того, кто был на публичных первых должностях.

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«ПолитНавигатор»: Выборы в Верховную Раду пройдут без сюрпризов?

Антон Розенвайн: На любой вопрос о выборах отвечу: если они не будут сорваны. Мы наблюдаем сейчас консолидированную работу старой власти и ЦИК по торпедированию штатного избирательного процесса

И это неудивительно. Их положение весьма шаткое, особенно с учётом деятельности, которую развели в Украине Портнов и ГБР.

Петро, после ареста имущества Прямого, рискует оказаться в тюрьме до выборов. И, в отличие от Тимошенко, он не наберёт таким образом рейтинг, но растеряет его окончательно – вплоть до провала «Европейской солидарностью» избирательной кампании и непрохождения в Раду.

Это заставляет «ЕС» политизировать повестку, радикализировать ее.

Порошенко на днях на митинге прямо призвал своих сторонников к насилию во время выступления. Шарий и его сторонники – это цель тренировочная. И да, аргумент «иди служить в армию» озвучивался многократно и напористо.

Порошенко снял со счетов треть миллиона наличными. А, значит, будет их кому-то раздавать. Всем подряд – стритфайтерам, правоохранителям, чиновникам, судьям. Это крупная сумма, с учетом того, что кэш в наше время – далеко не единственная форма передачи финансовых средств.

Чем больше они будут сейчас скандалить, тем меньше будет осыпаться рейтинг Петра.

В этих условиях усиливается Тимошенко. Больше конфликта – лучше образ уравновешенного политика. Главный вопрос, кто будет вторым – Тимошенко, или Оппоплатформа. Кто победит, тот и получит влияние при выборе курса.

Пока платформа имеет лучшие шансы. Вопрос – усилит, или ослабит ее рейтинг скупка Тарасом Козаком телеканалов. На мой взгляд, он слегка перегибает палку, что может дать обратный эффект.

Почему команда Владимира Зеленского взяла на вооружение антироссийскую риторику Порошенко?

Не совсем Порошенко. У нее своя риторика. Риторика Порошенко в чистом виде используется Зе лишь на международных выступлениях, когда президентские речи пишут в МИДе.

Но если за Зеленского голосовала значительная часть избирателей Юго-Востока, почему он тогда озвучивает речи от Климкина? Это ведь скажется на рейтинге?

У вас выходило интервью Казакова – согласен по многим пунктам. Зеленский и его окружение будут делать противоречивые заявления, чтобы подыграть всем группам. На рейтинге – да, сказывается. Но риски куда меньшие, чем в случае резкого разворота.

Зеленского можно считать ставленником Запада?

Он ставленник транснационального еврейского лобби, центр которого в США, а приоритет – Израиль. Хотя, повторяю, оно транснационально, и интересы его включают влиятельные группы и в Москве, и в Брюсселе, и в Латинской Америке.

Его задача – взятие постсоветского пространства под контроль еврейского лобби, как в 90-х, но на несколько иной основе. С окончательной зачисткой советских элит, включая тех, кто «переобулся».

Зеленский, очевидно, получил карт-бланш на деконструкцию глубинного государства. Для Запада (и Востока, Израиль – это все же еще и Восток) очень важно переформатирование элит постсоветского пространства, и Украина, как экспериментальный бачок станет одной из. Также переформат элит будет идти в Молдове. Если, конечно, в Вашингтоне не победит партия войны, и не будет запущен большой конфликт в Приднестровье.

Другой момент – евреям важно держать на крючке РФ. Советская дипломатическая традиция – это поддержка палестинцев и баасистских правительств. Таким образом, раскачивая украино-россмйские отношения, Израиль получает рычаг давления на РФ, заставляя Кремль вести более осторожную политику в арабо-израильском и персо-израильском вопросе.

А что это за еврейское лобби вообще? Как это выглядит? Закрытый тайный клуб?

Прежде всего – это две мощные организации AIPAC (американо-израильский общественный комитет), а также JINSA (еврейский институт продвижения национальной безопасности). То есть, вполне открытые американские НКО, обладающие колоссальными средствами и влиянием. Фактически, без их одобрения в США не был избран ни один президент.

Также, говоря о еврейском лобби невозможно не упомянуть мощную группу глубинного американского государства – неоконсераваторы (неоконы). Как ученики и последователи американского-еврейского философа Лео Штрауса, они ставят интересы Израиля в центр макиавелианской схемы, пропагандируемой Штраусом.

У Москвы, кстати, не самые плохие отношения с неоконами, как минимум со времен младшего Буша. По крайней мере, аффилированные с этой группой издания «Национальный интерес» и «Общественный интерес» регулярно публикуют тексты в поддержку позиции РФ по украинскому вопросу (больше в Америке этого не делает почти никто). Хотя, в то же время, член этой группы Виктория Нуланд раздавала печенье на майдане. Одной рукой даём – другой отнимаем. Как учил Лео Штраус.

А зачем был нужен приход Зеленского, если и так считалось, что все евреи были при власти на Украине?

Порошенко – не еврей («Вальцман» – это от фамилии: порошок – walz. И это была шутка. А вот Порошенку – это по-румынски Свинарь). Гройсман оказался слабаком. А евреев задвигать начали с национализацией «Приватбанка». При этом еврейское лобби знает – позарившийся на еврейский банк придёт и к погромам. И еще, есть позиция московских евреев – это очень уважаемые люди.

При этом Пётр, с его заигрыванием с радикальным исламом (Хизб ут-Тахрир, ичкерийцы и т.п. антирусские моменты) превращается в ненадежного партнёра. А потому возникла необходимость в его замене на более послушного.

Кстати, заметьте, вопрос Иерусалима – Украина тогда не проголосовала в ООН с Израилем и Трампом.

Татарский вопрос и тема Крыма толкают Украину к союзу с мусульманами. И когда вопрос встал ребром – климкинский МИД решил пропетлять. Не вышло. Евреи этого не простили.

Прямо еврейский заговор! Ломает привычное мнение о том, что по Украине достаточно РФ договориться с США, и все можно будет повернуть вспять.

Это не заговор, а продвижение интересов. Еврейское лобби есть и в РФ, и в США, в обоих странах оно весьма влиятельно. Поскольку для РФ это единственный, не считая вечно вылазящих боком договорняков Медведчука, канал коммуникации с Украиной, а также единственный канал влияния на США. Недаром предвестником сглаживания американо-российских конфронтаций оказываются встречи Путина и Нетаньяху. Вот только модераторы подобных кризисов нередко сами же их инициируют.

Действительно, почему же тогда, если евреи играют во всем этом такую роль, они терпят бандеровщину на Украине?

У Александра Галича есть такие строчки, написанные по результатам работы на Радио Свобода: «Ни гневом, ни порицанием давно уж мы не бряцаем – здороваемся с подлецами, раскланиваемся с полицаями». Миф о «добром Бандере» и ж-бандеровцах был создан еще в эпоху холодной войны в рамках деятельности Всемирной антикоммунистической лиги (основатели Ярослав Стецько и генерал Чан Кайши), а для согласования единой версии исторических событий был создан комитет украино-еврейского сотрудничества с прикольным названием ОКУЕС.

Вам знакомо имя Моисея Фишбейна? Это украинский поэт, в юности – протеже и литературный секретарь Мыколы Бажана. Он эмигрировал в Израиль в 1979 году, но вскоре переехал в Мюнхен, где работал на радио Свобода. Публиковался также в американо-канадских изданиях. Фишбейном была начата кампания по переформатированию образа УПА в глазах евреев, а его образ отчасти обыгран в пьесе другого еврейско-украинского деятеля культуры Григория Плоткина «Втрачений горизонт».

Чем можно объяснить реверансы Коломойского в адрес Москвы?

Бенины реверансы в сторону Москвы можно было видеть еще с Майдана. Например, параллельно с грантоидными Громадским и Эспрессо, возник еще один проект – «Гром ТВ», отрабатывавший противоположную повестку, с пафосом Громадского. Финансирование на себя не брал никто, однако команда (Кутепов, Новосельцев, и т.д.) после переворота переходит на другой Оппозиционный майдану «канал 17». Слухи о финансировании 17-го Беней ходили с первого дня. Или другой момент – беседы Коломойского с фальшивым Губаревым, в ходе которых он дал понять, что готов на сотрудничество и с Москвой, и с ЛДНР, и вообще лишён предубеждений.

То есть стратегия еврейского лобби была не в свержении Януковича, или полного разрыва российско-украинской коммуникации, а в том, чтобы стать в ней единственным медиатором. А в идеале – медиатором любых отношений Украины с внешним миром. Выдавить диаспору в отношениях с Канадой и США, в частности.

Коломойский – важный представитель еврейского лобби?

Коломойский – это как бы член клуба, но далеко не самый ценный. В сравнении с тем же Фишбейном или Глузманом. Настоящий элитизм ставит деятелей культуры, науки и прочих либеральных (философских) искусств на порядок выше провинциальной олигархии. В последней ценность представляют лишь хозяева денег, или создатели ноу-хау, то есть изобретатели, разбогатевшие благодаря изобретениям.

Коломойский, пару недель назад огорошивший публику признанием того, что в стране идет гражданская война, пошел дальше. В интервью «НВ» он заявил, что действия России на Донбассе можно трактовать, как исполнение интернационального долга. К чему такие заявления – тут можно только гадать. Например, это может быть просто набросом. Группа Зеленского сознательно вызывает огонь, поскольку уже готова к прямой конфронтации и реализации силовых сценариев, со взятием израильскими ЧВК украинских ядерных объектов.

А может и начало более глубокого диалога – вплоть до совместного с ЛДНР разоружения украинских подразделений при их попытке саботировать отвод войск, или начать движение на Киев с целью переворота. Такой сценарий, кстати, не исключает интервенцию некой широкой коалиции с участием стран НАТО, РФ, Израиля.

Украина надоела всем (Польше, Венгрии, у Румынии к ней вообще территориальные претензии), а потому закрывать этот вопрос, вероятнее всего, будут, и сделают это жестко. По-хорошему не получается.