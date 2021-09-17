Журналист рассказал, как меджлис занимался диверсиями в Крыму в связке с СБУ

17.09.2021 17:03 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Запрещенный в России меджлис работал в тесной связке с украинскими спецслужбами еще с начала 90-х годов. Нелегальная структура была нужна Киеву для того, чтобы создавать управляемый конфликт с пророссийским населением полуострова.

Об этом в эфире интернет-канала «Крымское эхо» заявил симферопольский журналист Александр Мащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, меджлис связан с украинскими спецслужбами с тех самых, сразу после распада Советского Союза, украинских времен. Они всегда работали в контакте, потому что официальный Киев использовал меджлис и контролируемых меджлисом крымских татар для того, чтобы сохранять здесь, как им казалось, управляемую межнациональную напряженность, управляемый конфликт. Чтобы всегда иметь силу, которая сможет выступить против пророссийских настроений, пророссийски настроенных людей, которых было всегда в Крыму очень много. Эта связка спецслужб Украины и меджлиса, она существует еще с тех самых стародавних украинских времен, им ничего не нужно было по-новому придумывать после того, как Крым ушел из Украины в Россию», – заявил Мащенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне задержанные за подрыв питающего воинскую часть газопровода в селе Перевальное в Крыму признались, что совершить преступление их побудил зампредседателя меджлиса Нариман Джелялов и бывший охранник Мустафы Джемилева Риза Ягьяев.

Для этого были использованы шантаж – угрозы в адрес близких, а также обещание получения 2000 долларов от Главного управления разведки Минобороны Украины.