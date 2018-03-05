05.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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С больной головы на здоровую: Климкин «наехал» на Россию из-за поджога венгров на Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что именно Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба ведомства.

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“Сейчас именно Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, где есть венгерская община», — отметил Климкин.

По его словам, известно, что организатор дестабилизирующих мероприятий против венгерской общины на Закарпатье «исчез в Приднестровье», где, как уверяет Климкин, «присутствует полный контроль российского ФСБ».

“Поэтому все те, кто требуют заговорить о вроде бы каких-то антивенгерских проявлениях или даже антивенгерской кампании, должны обращаться в Москву, в Кремль и в центральный офис ФСБ», — отметил министр.

В то же время глава МИД выразил уверенность, что Москва «будет пытаться и в дальнейшем дестабилизировать ситуацию на Закарпатье».

“Необходимо последовательно этому противодействовать и с этой целью ведем постоянную дискуссию в реальном времени и с СБУ, и с Министерством внутренних дел, договорились об укреплении нашего присутствия там. Мы не дадим дестабилизировать там ситуацию и не дадим угрожать венграм, именно нашим венграм — гражданам Украины венгерского происхождения», — заверил Климкин.

С февраля была попытка поджога офиса Общества венгерской культуры в городе Ужгороде. Тогда здание не пострадало. Ночью 27 февраля была осуществлена очередная попытка поджога, в результате чего здание выгорело изнутри.

Накануне, в воскресенье, правоохранители задержали в Черкассах и Кировограде трех граждан Украины по подозрению в поджоге 27 февраля. Ими оказались бывшие участники т.н. «АТО». Также глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что двух граждан Польши, подозреваемых в аналогичном преступлении, совершенном 4 февраля, задержали в Варшаве и арестовали на 90 дней.

В полиции Закарпатья по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса, то есть преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.