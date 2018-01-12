 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Скандал, Украина

Активистка Femen напала на президента Чехии


В Праге украинская активистка движения Femen ворвалась на избирательный участок в то время, когда там голосовал действующий президент страны Милош Земан.

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Об этом сообщает официальный сайт Femen, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, акцию устроила активистка Анжелина Диаш. Femen обвиняет Земана в приверженности Кремлю и лично Президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», 26 декабря ватиканская полиция арестовала активистку Femen, которая пыталась украсть фигурку младенца Иисуса из рождественского вертепа на площади Святого Петра. Тогда же активистка Femen обнажилась во время рождественской мессы Папы Римского.

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