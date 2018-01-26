26.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Александр Захарченко рассказал, почему украинцы едут воевать в Донбасс

Украинские военнослужащие, в большинстве своём, приезжают на Донбасс не для того, чтобы «защищать Украину от российских оккупантов», но ещё и для того, чтобы грабить мирных жителей.

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Об этом глава ДНР Александр Захарченко рассказал в эксклюзивном интервью создателю телеграмм-проекта «Wargonzo» Семёну Пегову, передаёт кореспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы спросили у украинских военнослужащих: «Хотите ли вы заработать денег?», они тут же согласились. В тот момент нам нужны были списки украинских артиллеристов, на всю работу они попросили ровно три часа. Через 2,5 часа – все необходимые нам данные были у нас на руках, а потом на протяжении получаса ещё бегали за нами с просьбой «накинуть деньжат» за быстроту, что мы и сделали», – рассказал Александр Захарченко.

Затем глава ДНР рассказал, как на Украине покупают должности и места службы:

«Вы знаете, сколько стоит на Украине попасть служить на блок-пост? 50 тысяч долларов – чтобы стоять на КПП на разделительной полосе. Со стороны Украины это место покупаемое. Они очень часто покупают должности начальника поста, разрешение там на таможне находиться, и это будет стоить 50 тысяч долларов».

Кроме этого, Александр Захарченко рассказал, как ВСУшники приезжали в Донбасс для того, чтобы грабить мирных жителей региона:

«Сейчас расскажу одну страшную историю. Я уже не помню где, но был сильный бой, вроде бы в районе промки. Украинские военнослужащие в очередной раз понесли потери. У одного из убитых зазвонил телефон. Один из наших бойцов его поднял. Ему звонила мама, которая сказала: «Сынок, и холодильник ещё там забери», ну а наш боец не растерялся, у нас ребята такие, что за словом в карман не лезут. Он сказал ей в ответ, что её сын сам вернётся домой, но уже в холодильнике, а затем положил трубку. Вот вам общая тенденция украинского общества: они посылают своих сыновей на войну сюда, чтобы взять норковую шубу, золотые серёжки, унитаз хороший, плитку. Самое главное – оградки на могилки они тоже забирают, гранитные памятники. Эта мама попросила своего сына, чтобы тот украл у местных жителей холодильник, и привёз на Западную Украину. После такого, вы думаете, они не продадут планы Генштаба?», — вспомнил он.