31.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Аваков из Италии опубликовал фото окровавленного мужчины, обвиняемого в захвате заложников в Харькове

В Харькове освобождены заложники, захваченные в здании Укрпочты. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, подчеркивая, что операция проведена «без жертв и потерь».

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«Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в здании отделения «Укрпочты» в Харькове, – завершена. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, – освобождены. Злоумышленник задержан», — говорится в сообщении.

«Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове. Благодарю за службу!» — в свою очередь отрапортовал глава МВД Арсен Аваков, находящийся в отпуске в Италии.