11.02.2018, Александр Гусар, Анастасия Самойлова
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Донбасс, История, Общество, Политика

Автор книги о ДКР провёл в Донецке творческую встречу с жителями города


Сегодня в Донецке состоялась творческая встреча известного политолога Владимира Корнилова с общественностью, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Творческая встреча с читателями, в рамках которой прошла повторная презентация книги о Донецко-Криворожской советской республике, состоялось в «Русском центре» при Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н.К. Крупской.

В ходе общения с жителями города Владимир Корнилов ответил на вопросы читателей о своей книге, о том как видит дальнейшую судьбу региона. Кроме того, политолог приоткрыл завесу тайны, рассказав, что планирует начать трудиться над биографической книгой о Фёдоре Сергееве («Артём»).

Всего мероприятие продолжалось полтора часа. По завершении встречи, собравшиеся могли бесплатно получить книгу о ДКР и взять автограф у автора.

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