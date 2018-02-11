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Автор книги о ДКР провёл в Донецке творческую встречу с жителями города
Сегодня в Донецке состоялась творческая встреча известного политолога Владимира Корнилова с общественностью, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Творческая встреча с читателями, в рамках которой прошла повторная презентация книги о Донецко-Криворожской советской республике, состоялось в «Русском центре» при Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н.К. Крупской.
В ходе общения с жителями города Владимир Корнилов ответил на вопросы читателей о своей книге, о том как видит дальнейшую судьбу региона. Кроме того, политолог приоткрыл завесу тайны, рассказав, что планирует начать трудиться над биографической книгой о Фёдоре Сергееве («Артём»).
Всего мероприятие продолжалось полтора часа. По завершении встречи, собравшиеся могли бесплатно получить книгу о ДКР и взять автограф у автора.
Метки: Владимир Корнилов
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