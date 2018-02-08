08.02.2018, Киев, Игорь Петров

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«Бабу» Ляшко хотят удочерить — в Раде перепалка из-за неуплаты алиментов

Олег Ляшко и представители его партии начали кричать во время выступления нардепа от БПП и главы украинской социал-демократической партии Сергея Каплина в Верховной Раде, обвиняя его в том, что он не платит алиментов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прекратите этот балаган» — потребовала спикер собрания Оксана Сыроед.

«Я попрошу замолчать всех вас там, гудящих слева», — заявил Игорь Шурма («Оппозиционный блок»). «Сегодня глава Верховной Рады – ваш представитель. Вы все доиграетесь, что стенограмма ведения главы, которого вы коалиция представили, попадет в Европарламент. Вы научитесь какой-то элементарной культуре. Мало того, что у вас коалиции нет, вас еще и собирают, ищут по пять минут. Сидите в зале, дурите людей, а сами на работу не ходите», — сказал он, имея в виду отсутствие многих депутатов в зале заседаний, из-за чего возникли сложности с принятием некоторых законопроектов.

«Не гавкайте, вы не псы у будки, а депутаты Верховной Рады», — добавил он.

Сам Сергей Каплин заявил, Ляшко что тот лжет и что предъявленные обвинения – «афера Авакова».

«Уважаемый пане Олеже, я тебя могу удочерить и прокормить. Удочерить потому что ты не мужик а баба» — заявил он Олегу Ляшко, после чего спикер попросила выключить микрофон и прекратить превращать Верховную Раду Украины в «детский сад».