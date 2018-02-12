12.02.2018, Киев, Игорь Петров
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Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина

Бандеровцы сокрушаются: Нет единства для зачистки Донбасса по хорватскому сценарию


На Украине нет объединяющей национальной идеи; которая была бы привлекательна для Донбасса. Об этом на круглом столе в Киеве, посвященном Минским соглашениям, заявил замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная проблема… у нас отсутствует консолидация в обществе. Нет никакой национальной идеи, которая бы могла объединить общество.

Я часто бываю в Хорватии, и хорваты часто приезжают к нам в рамках разных программ. Все время, когда идет общение о событиях войны Хорватии и Сербии, хорваты отмечают, что у них была чрезвычайная консолидация общества, до 98%, в борьбе с Сербией. Вместе с этим (интересный момент), несмотря на это, хорваты вообще не имели представления о том, что такое волонтерское движение.

Мне кажется, что, если кому-то удастся сформулировать и предложить какую-то идею, которая бы смогла послужить фундаментом для консолидации общества, это было бы фундаментом для того, чтобы вообще создавать новую, модерновую, мощную Украину, и я целиком допускаю, что в эту Украину Донбасс вернулся бы с удовольствием, а не с опасением и страхом», — сказал Тука.

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