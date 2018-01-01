01.01.2018, Львов, Михаил Рябов

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Бандеровский марш во Львове: Польши тут не будет!

Несколько тысяч человек приняли участие во Львове в факельном шествии по случаю очередного дня рождения Степана Бандеры, главы Организации украинских националистов, сотрудничавшей с разведслужбами гитлеровской Германии.

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Интересно, что в нынешнем году, помимо традиционных антироссийских лозунгов, появились и выпады в адрес Польши, которая, как известно, критикует героизацию ОУН-УПА на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Участники шествия скандировали «Украина превыше всего», «Польши тут не будет», «Наша земля, наши герои», «Бандера, Шухевич – герои Украины», «Помни, чужинец, тут хозяин украинец», «Помни героев, уничтожай врагов».

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Глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал брать пример с Бандеры, который отдал приказ убить советского консула во Львове, якобы, чтобы отомстить за т.н. «голодомор» — голод в УССР, а затем члены ОУН совершили еще один теракт – покушение на польского министра в отместку за полонизацию Галичины.

«Бандера не боялся последствий. Он понимал, на что идет, отдавая приказ…Война перечеркнула любые компромиссы для нас, для украинцев», — сказал Тягнибок.