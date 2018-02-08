08.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Боец ДНР рассказал, как ответный огонь испарил ВСУ

Во время боёв за Саур-могилу в 2014 году военнослужащие ВС ДНР нередко вызывали огонь противника на себя, чтобы местное население страдало как можно меньше.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал военнослужащий армии ДНР Вадим Абросимов («Карась»), участвовавший в боях за Саур-могилу.

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«На тот момент, когда мы защищали Саур-могилу, у нас не было ничего больше, чем миномёт 82 мм. Главный принцип нашей обороны был – «чем больше противник по нам «выкинет» снарядов, тем меньше достанется мирным». Что делали? Терпели, сидели. Достать их, 82-м миномётом, естественно, мы не могли. Они по нам работали и из танков, и из миномётов, и из Градов», – вспоминает «Карась».

Он говорит, что самый яркий эпизод произошёл с ним и его сослуживцами, когда Абросимов был старшим офицером батареи.

«Противник всё время прослушивал наши рации. Мой командир батареи с позывным «Шахта» (он, к сожалению, погиб в 2014 году при защите Карловки) начал по рации давать их координаты. В тот момент с их стороны на нас вышла «Нона» и два танка. Услышав, что мы передаём их координаты, они тут же испарились», – рассказал военный.

Ещё один интересный момент, связанный с боями за Саур-Могилу, пришёлся на тот период, когда у ополченцев, помимо миномётов, появилась и иная военная техника.

«В один момент нам надоело терпеть постоянные обстрелы, тем более, что у нас в арсенале уже появились и «Ноны», и миномёты калибром 120 мм. Мы вышли уже непосредственно на саму могилу. «Ноны» встали в районе Петровского, мы дали ответный огонь, и ВСУшники просто были в замешательстве, так как не поняли, откуда вдруг на них пошёл ответный огонь. Они-то думали, что у нас кроме миномёта 82 мм ничего другого нет. В общем, потрепали тогда мы их хорошо», — сообщил Абросимов.