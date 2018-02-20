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Боевики «АТО» продолжают отправляться к праотцам
В зоне так называемой АТО украинские военные продолжают нести потери. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба так называемой «АТО» Василий Лабай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, сообщается, что при выполнении военной задачи два украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
«За прошедшие сутки, враг провёл 12 прицельных обстрелов. Вследствие огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, а ещё один защитник получил боевую травму. Кроме этого во время выполнения боевого задания, вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранние получили ещё двое украинских военнослужащих», − рассказал Лабай.
Метки: боевые потери ВСУ, Василий Лабай, конфликт в Донбассе
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