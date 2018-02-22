22.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Большинство украинцев готовы проголосовать за Тимошенко, Порошенко и Бойко

Лидером президентского рейтинга является Юля Тимошенко.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«19% готовы поддержать на выборах Юлию Тимошенко, 16% — Петра Порошенко, 12% — Юрия Бойко, 10% Анатолия Гриценко, 9% – Олега Ляшко, 8% — Рабиновича, 6% — Андрея Садового, 4% — Олега Тягнибока, 2% — Арсения Яценюка», — сообщил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

При этом Тимошенко лидирует практически во всех областях Центра и части Запада страны. Она входит в тройку лидеров почти во всех областях. Порошенко имеет сильные позиции в части областей Запада и Киеве, Бойко — в большинстве областей Юга и Востока.

Уровень поддержки Тимошенко более или менее равномерный во всех областях Центра, Севера, Запада и частично Юга. Порошенко больше всего поддерживают в Винницкой области, несколько меньше в областях Запада и Центра, еще меньше на Юге. Электоральной базой Гриценко является частично Запад, Киевская и Черкасская области. Самый высокий уровень поддержки Ляшко на Севере и Буковине, Садового — на Галичине, Волыни и Хмельницкой области. Поддержка Рабиновича и Бойко сосредоточена на Юге и Востоке, в то же время у последнего избиратели более концентрированы в индустриальных областях Востока.

Опрос был проведен с 12 по 28 декабря 2017 года. Было опрошено 30000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 0,6%.