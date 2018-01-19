19.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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Бывший офицер ВСУ: мы устраивали спектакли для ОБСЕ

Сотрудник МГБ ЛНР под прикрытием, передававший в Луганск секретную информацию о происходящем в ВСУ, сообщил о постановочных обстрелах, практикующихся украинской армией. Солдаты ВСУ «на картинку» для украинских СМИ обстреливали друг друга, после чего украинские медиа рассказывали об обстрелах со стороны ЛДНР.

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Об этом в эфире телеканала «ГТРК ЛНР» рассказал агент МГБ ЛНР Иван Хижняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинское военное командование знало заранее о прибытии в то или иное время миссии ОБСЕ и украинских журналистов. И для формирования общественного мнения на Украине о том, что ЛДНР якобы обстреливает мирные города Донбасса, приказывало открывать огонь по мирным жителям Донбасса»,− рассказал Иван Хижняк.

Также, проходя военную службу в ВСУ агент под прикрытием рассказал, что республики не поддавались на провокации, именно поэтому для показательной картинки украинцам приходилось прибегать к театрализованным шоу.

«В некоторых случаях доходило до абсурда. Многие солдаты ВСУ, сержанты, прапорщики, подтверждали, что со стороны Республик выполняются Минские соглашения по факту того, что не ведётся обстрел.

Даже если провоцировать, проводить обстрелы позиций Республик – «ответки» не получалось. Все это вызывало озабоченность командования частей «АТО».

Соответственно, доходило до абсурдных случаев: по рассказам моих коллег, гаубичные батареи или минометный взвод делили на две части, это всё делалось для журналистов и по прибытии миссии ОБСЕ, которая должна была фиксировать, одна часть убывала на одну позицию, которая как бы в направлении Республик, одна оставалась здесь, и проводились обстрелы. Показывалось, что Республики «нарушают». Все это снималось на камеру. Миссия ОБСЕ фиксировала, что ведется обстрел… фиксировали, а дальше желания разбираться у них не возникало», — заявил агент МГБ Иван Хижняк.