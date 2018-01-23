23.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Политика, Скандал, Украина

Чиновник Януковича в суде победил Евросоюз


Бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов добился от Евросоюза отмены санкций и выбил компенсацию в 15,5 тыс. евро.

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Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, сейчас он официально живет в Вене, занимается бизнесом и не переживает за свою свободу.

«Я живу в Австрии, в Вене, живу абсолютно легально, австрийские власти долго проверяли мой статус, выдали мне разрешение на проживание. Что касается санкций, эта информация общеизвестная. Как известно, в 2015 году, в марте, Европейский Союз отменил в отношении меня санкции, тем не менее, мне было этого недостаточно, я закончил отношения с Европейским Союзом в судебном процессе в Люксембурге.

Решением суда Евросоюза было установлено, что санкции в отношении меня принимались противоправно, незаконно, полностью были отменены. Европейский суд постановил, что Евросоюз обязан заплатить мне за то, что вводил санкции, 15 тысяч 500 евро, и они были перечислены на счет в украинском банке. Таким образом закончилась история с санкциями. То есть тот, кто их ввел, в конце концов за них и заплатил», — заявил Портнов.

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