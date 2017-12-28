28.12.2017, Киев, Игорь Петров

4 700 просмотров

Чубаров закатил грандиозную истерику

После выхода Крыма из состава Украины и присоединения к Российской Федерации на полуострове началось разрушение памятников крымско-татарской культуры.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

С таким утверждением на конференции «Крым 2014-2017: аннексированная культура» выступил депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Не может быть такого, чтобы одни спасали свои крохи, которые остались, а другие строили памятники чужой культуре. Я вам напомню 2012 год. Министр культуры АР Крым, госпожа Плакида, Верховный Совет Крыма, сорок политологов… они ставят памятник российскому генералу Ласси в Нижнегорском районе. Ласси, который прошел походом и залил кровью весь Крым. Для крымско-татарской истории, крымско-татарской памяти этот Ласси был одной из самых неприемлемых исторических личностей.

Теперь пришли российские оккупанты и люди, которые, казалось, должны были скрывать свои мысли, раскрылись.

И многое из того, что делается в Крыму, делается руками, мыслями и стремлениями наших вчерашних соседей, которые вчера просто не могли открыто выступать против нас потому что это как-то не принято, за это можно было получить какой-то отпор. Они выступали против крымско-татарской автономии, мы были бесправны на этой земле. И им это было очень важно, чтобы мы не могли защитить свои памятники. Они выступали против других, они выступали против демократии», — заявил украинский политик

По его словам. по указке и полной поддержке Москвы в Крыму якобы «разрушают ханский дворец».

Также депутат возмутился тем, что в Крыму появился памятник Екатерине Второй, чем при Украине противились меджлисовцы.

«Как только пришли российские оккупанты, первое что они сделали – поставили памятник Екатерине Второй. Потому что для них это важно. Для них важно закрепить то, что они называют скрепами. Потом они подтянули памятник Сталину, хотя он был в этой тройке – Черчилль, Рузвельт, Сталин. Но для них важен Сталин. Потом – Александр Третий, Путин открывал этот памятник.

И на фоне этого своего привнесения, закрепления того, что для Крыма искусственное, Крым не принимает эти привнесения.. ага, если вы не принимаете, надо разрушить все то, что ваше. Надо разрушить то, что выделяет Крым, дает другой вид Крым, этот другой вид, где все крымско-татарское», — заявил Чубаров.