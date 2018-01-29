29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Датская компания избавилась от украинского актива из-за его неэффективности

Датская компания Agromino (ранее — Trigon Agri) продала за $2,6 млн акции украинской дочерней компании Новомиргородский элеватор в Кировоградской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в компании.

«Agromino объявляет о подписании договора купли-продажи акций украинской дочерней компании — ЗАО Новомиргородский элеватор на сумму $2,6 млн. Элеватор расположен в Кировоградской области в Украине и имеет общую емкость хранения 107,7 тыс. т, из которых в бетонных бункерах содержится 72 тыс. т зерна», — говорится в сообщении.

При этом имя покупателя компания не называет.

Так, компания уже получила $450 тыс. предоплаты, при этом предусматривается, что остальная сумма будет перечислена до 28 февраля.

Отмечается, что компания завершила ликвидацию Кировоградских кластерных зернохранилищ, что является частью стратегического плана компании по сосредоточению на основных активах.

Также в Agromino считают, что Новомиргородский элеватор, который был построен еще в советские времена, был неэффективным в течение многих лет, в частности в связи с его неблагоприятным, по мнению компании, расположением, а также из-за усиления конкуренции с новыми современными объектами в этом районе.

Денежные средства, полученные от данного договора, позволят компании сократить свои банковские займы на $2,3 млн, укрепив баланс и снизив процентные расходы.