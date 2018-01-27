27.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Даже враги РФ в ПАСЕ мечтают избавиться от вопящих украинских идиотов

Все угрозы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы выйти из организации, если России вернут право голоса, смешны и наивны.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, отметивший, что в ПАСЕ скучноватая, но в то же время «очаровывающая своей деловитостью и готовностью вести настоящий диалог» атмосфера.

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«Но когда ты вдруг издалека слышишь голос «Ви кажете, що патріот, але підписались під цією резолюцією», сразу понимаешь, что все угрозы нашей делегации выйти из ПАСЕ в ответ на возврат туда России — смешны и наивны. По-моему, даже самые искренние враги России и друзья Украины в ПАСЕ на самом деле вздохнут с огромным облегчением, если избавятся от присутствия этой толпы идиотов, крикунов и балаболов, которые приезжают и устраивают кипиш, шумят, кричат», — отметил Волошин.

Также он обратил внимание на то, что в кулуарах ПАСЕ журналисты украинских телеканалов берут интервью исключительно у представителей Украины. При этом они объясняют, что не знают английского или говорят, что с европейскими политиками трудно договариваться.

«Это говорит об уровне всего в стране, включая СМИ. Для меня это дикая фантасмагория, — признал международник. — Не понимаю, как можно приезжать в Страсбург и записывать там только Геращенко, Арьева, Ляшко. Они комментируют решения ПАСЕ, а не те, кто их готовит и принимает. Только украинские камеры стоят на лестнице и светят прожекторами в лицо, ожидая когда пройдет какой-то украинский делегат и скажет что-то «важливе зі Страсбургу». Ни разу не видел, чтобы хоть один европеец что-то комментировал. Единственное — Варейкиса поймали. И то, умные люди подсказали взять интервью у автора доклада — мол, воспользуйтесь тем, что хоть немножко он говорит по-русски».