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Даже враги РФ в ПАСЕ мечтают избавиться от вопящих украинских идиотов
Все угрозы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы выйти из организации, если России вернут право голоса, смешны и наивны.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, отметивший, что в ПАСЕ скучноватая, но в то же время «очаровывающая своей деловитостью и готовностью вести настоящий диалог» атмосфера.
«Но когда ты вдруг издалека слышишь голос «Ви кажете, що патріот, але підписались під цією резолюцією», сразу понимаешь, что все угрозы нашей делегации выйти из ПАСЕ в ответ на возврат туда России — смешны и наивны. По-моему, даже самые искренние враги России и друзья Украины в ПАСЕ на самом деле вздохнут с огромным облегчением, если избавятся от присутствия этой толпы идиотов, крикунов и балаболов, которые приезжают и устраивают кипиш, шумят, кричат», — отметил Волошин.
Также он обратил внимание на то, что в кулуарах ПАСЕ журналисты украинских телеканалов берут интервью исключительно у представителей Украины. При этом они объясняют, что не знают английского или говорят, что с европейскими политиками трудно договариваться.
«Это говорит об уровне всего в стране, включая СМИ. Для меня это дикая фантасмагория, — признал международник. — Не понимаю, как можно приезжать в Страсбург и записывать там только Геращенко, Арьева, Ляшко. Они комментируют решения ПАСЕ, а не те, кто их готовит и принимает. Только украинские камеры стоят на лестнице и светят прожекторами в лицо, ожидая когда пройдет какой-то украинский делегат и скажет что-то «важливе зі Страсбургу». Ни разу не видел, чтобы хоть один европеец что-то комментировал. Единственное — Варейкиса поймали. И то, умные люди подсказали взять интервью у автора доклада — мол, воспользуйтесь тем, что хоть немножко он говорит по-русски».
Метки: Олег Волошин, ПАСЕ
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