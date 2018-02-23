23.02.2018, Москва, Валентин Филиппов

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Депутат Госдумы: «Нужно было всё-таки ликвидировать государственность Украины»

Четыре года Русской весне. Четыре года столкновениям под стенами Верховного Совета Крыма. О возвращении полуострова и его интеграции в Россию и о том, надо ли опасаться деградирующей Украины, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал депутат Государственной Думы от Крыма Павел Шперов.

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Валентин Филиппов: Павел, здравствуйте, рады Вас видеть.

Павел Шперов: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: На Украине вводят новую дату – «светлый праздник начала сопротивления оккупации Крыма». Дескать, они все как один в Крыму встали на защиту, но не удалось. Впрочем, на видеохронике 26 февраля 2014 года видно, что под стены парламента автономии вышла лишь группировка меджлисовцев с заезжими боевиками-«правосеками». Других украинских патриотов в Крыму не нашлось?

Павел Шперов: Ну, крымских украинцев, скорее всего, и не было в тот момент, потому что всех, кто встал на так называемую защиту, мы их видели всех 26-го февраля под Верховным Советом. Среди них украинцев было очень мало. В основном это были футбольные фанаты, которые приехали со всей Украины и пытались там навести свои порядки в Крыму. Но не удалось им, не судьба.

Валентин Филиппов: Прошло четыре года. На Украине идёт планомерное разрушение государства, но они всё время придумывают себе «оккупацию», «напал Путин», ещё что-то. Они в себе вины не ищут. Они всё время ищут, что что-то внешнее им не даёт создать свою великую Украину, европейскую.

Павел Шперов: Их тупиковый путь начался ещё в 91-м году, когда они создали это государство. Затем очередной фазой обострения был майдан первый, где они пытались что-то там построить, сами не зная что. И «разом» их было очень «багато», но в итоге получилось не очень хорошо. Ну и, соответственно, очередной майдан, который начался в 13-м году, это была кульминация развития Украины как государства.

То есть, они начали разрушать сами, сделали всё для того, чтобы разрушить и, скажем так, только доброта руководства Российской Федерации, не позволила эту страну уничтожить полностью. Хотя, в принципе, были все предпосылки. Нужно, наверное, было всё-таки ликвидировать государственность Украины, чтобы они о ней забыли.

Валентин Филиппов: Проблема-то Украины ведь остаётся. Ситуация только ухудшается. Не исключено, что начнутся какие-то вылазки, нападки на Российскую Федерацию вне Донбасса даже, вне Крыма. Это же неуправляемое государство.

Павел Шперов: Я понимаю, что может быть и такое. Там хватает достаточно горячих голов, которые могут пытаться сделать какие-то мероприятия на территории Российской Федерации.

Но, я думаю, что для них это будет… очень плачевный результат. Очень плачевный. Я думаю, что наши специальные службы тоже к этому готовы и отслеживают ситуацию, и мы прекрасно понимаем, кто это может сделать, как эти люди могут попытаться это сделать.

Возможны, конечно, разовые какие-то вылазки, но это будет очень серьёзная проблема для них. Если это будет поддержано со стороны государства Украина, ну тогда это будут проблемы у государства Украина.

Валентин Филиппов: Вы же знаете, как они… здесь мы поддерживаем, здесь не поддерживаем, здесь играем, здесь селёдку заворачиваем. Вот они сейчас говорят: «Нет, минские соглашения мы соблюдаем», и тут же издают закон, по которому минские соглашения просто не могут соблюдаться.

Поддержит Украина, не поддержит Украина, как государство. Турчинов поддержит, а Гройсман нет, что будем делать?

Павел Шперов: Мы разберёмся в случае каких-то телодвижений с украинской стороны. Я просто понимаю, какой это может быть уровень. Если это уровень, скажем так, групп-одиночек, ну понятно, что они будут ликвидированы, и на этом всё закончится. Если за этим будет прослеживаться хоть какое-то влияние государства…

Мы же понимаем, что организация пересечения государственной границы, потворство в том же самом информационном поле… Это может быть вооружение, переданное с Украины. Скажем так, любой повод должен быть нами отработан по полной программе.

Понятно, что ситуация очень тяжёлая на Украине, и она усугубляется регулярно. Видно, что постоянно происходят события, которые подталкивают эту страну ещё дальше к краху. Ну что же, придётся принимать меры.

Валентин Филиппов: То есть, в конце концов, придётся?

Павел Шперов: Да, я думаю да. Но мы не хотим принимать эти меры. Но, тем не менее, ну что же, если они настаивают, почему же нет?

Валентин Филиппов: Хотел такой личный вопрос задать. Вот вы депутат от Крыма. Вам приходится бывать за границей?

Павел Шперов: Да, конечно.

Валентин Филиппов: То есть, вас за границей признают депутатом Госдумы?

Павел Шперов: Ну, я нахожусь в санкционных списках всех стран Европы кроме Сербии, Боснии и, наверное, Македонии. Соответственно, под санкциями в США, Канаде, Австралии. Плюс меня депортировала Молдова. Да, конечно стараются не признавать, я участвовал в сессии ПАЧЭС в Стамбуле, и там было заявлено со стороны Украины, что они не признают мой мандат. Но, тем не менее, со мной вынуждены общаться, если страны, скажем так, за пределами Европы признают.

Валентин Филиппов: Понятно. То есть половина мира всё-таки уже признала.

Павел Шперов: Большая часть. Ну, судя по итогам голосования на Генеральной ассамблее ООН, большая часть стран не поддерживает украинскую резолюцию.

Валентин Филиппов: Хотел спросить по поводу надвигающихся выборов президента. Вот у Вас такая вилка получается. Вы представитель ЛДПР, а крымчане вообще массово за Путина.

Павел Шперов: Ну, мы работаем на победу, для меня вилки нет никакой, потому что я член партии уже 26 лет и поддерживаю Жириновского с начала 90-х годов, для меня выбор абсолютно ясен. Соответственно, я буду агитировать за своего кандидата.

Я очень хорошо отношусь к действующему президенту, но, тем не менее, у нас есть свой кандидат, за которого мы будем выступать. Разумеется, чем больше мы наберём голосов, тем более весомый будет наш голос после выборов. И, соответственно, мы, как патриоты России, всегда готовы поддерживать любые здравые начинания, которые выдвигаются нынешней партией власти.

Валентин Филиппов: Как считаете, Грудинин – это какая-то хитрая технология, или это вдруг коммунисты так начали обновляться?

Павел Шперов: Ну, я не буду комментировать их выбор, Вы знаете наше мнение. Мы считаем, что это кандидат, представляющий всё-таки олигархат, а не пролетариат.

Валентин Филиппов: То есть коммунисты опять свой мандат продали?

Павел Шперов: Каждый выбирает для себя. У нас есть наш выбор, наш путь, и мы действуем по нашему сценарию.

Валентин Филиппов: Хорошо. Что бы вы могли сказать крымчанам в четвёртую годовщину начала Русской весны? Она удалась?

Павел Шперов: Да, она удалась. Мы на верном пути, даже несмотря на все трудности, которые у нас есть, которые преследуют нас постоянно.

Валентин Филиппов: Ну, огромное вам спасибо. Удачи в нелёгком труде, в снегу, в этом климате ужасном. Вообще столицу надо переносить в Севастополь.

Павел Шперов: Завтра я уже буду в Крыму. Так что я отогреюсь.