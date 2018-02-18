18.02.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Десять лет «незалежности» Кокосово – Героиново

17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость территории от Республики Сербской. По вопросу косовской «незалежности» не было предварительного обсуждения в обществе, не было референдума, не было вообще никаких попыток придать процессу хотя бы видимость соответствия международным законам. Территория была «отжата» у Сербии в результате агрессии НАТО и работы миротворцев ООН из западных стран, смотревших сквозь пальцы на бесчинства албанских боевиков из так называемой Армии освобождения Косова, или УЧК.

Предприимчивые американцы, сразу после прекращения бомбардировок Югославии, в июне 1999 года, захватили примерно 400 га сельскохозяйственных земель непосредственно в южной части Косово, примыкающей к Македонии, устроив на их месте временный военный городок. Само собой разумеется, что захватчики не спрашивали разрешения у законных властей Югославии, прекрасно зная, что албанское население Косово настроено яро проамерикански.

К 2002 году палаточный городок постепенно вырос в постоянную военную базу Кэмп-Бондстил с контингентом в 7000 американских военных. Из близких к Пентагону источников известно, что инженерное планирование военной базы в Косово началось за месяцы до того, как НАТОвцы сбросили первую бомбу на Югославию, из чего следует, что американцы давно планировали дестабилизацию обстановки в Косово и Метохии с целью обстоятельно обосноваться на исконной сербской территории. Уж очень удобно с территории Кэмп-Стилбонд контролировать Балканы и даже каспийские нефть и газ.

С тех пор Кэмп-Бондстил стал излюбленным местом посещения американскими президентами, с которого они произносили громкие речи о великой освободительной миссии Америки. Непосредственно с базы Кэмп-Бондстил американские политики подзуживали албанских косоваров

к сепаратизму, обещая кренделя небесные и экономическое процветание. Присутствие американцев и западных миротворцев стало сдерживающим фактором для планов Белграда по наведению порядка на собственной территории.

Как всем прекрасно известно, ещё до объявления «независимости» Косово под чутким предводительством УЧК превратилось в бандитское кубло, жившее за счёт наркотрафика из Афганистана и Латинской Америки, криминальной торговли человеческими органами и «живым товаром».

За прошедшие 10 лет ничего принципиально не изменилось. Косово, признанное всеми западными государствами и их бесчисленными «шестёрками», представляет собой искусственно культивируемое США бандитско-националистическое квазигосударство с парализованной экономикой. Как отмечают редкие гости Приштины, единственный процветающий сектор экономики «незалежного» Косово – строительный бизнес, средства для которого берутся из «отмытой» выручки от оптовых зарубежных поставок афганского героина и южноамериканского кокаина. Как некогда строительный бум в США был обязан контрабанде алкоголя мафиозными кланами во времена «сухого закона». Косовская наркомафия пустила щупальца по всей Европе.

Короче, Косово уже можно переименовывать в Кокосово – Героиново – это больше соответствует реальному положению дел.

На сегодняшний день Косово признано одной из беднейших стран Европы с уровнем жизни среднестатистического африканского государства. Даже албанский обслуживающий персонал Кэмп-Бондстил не слишком жирует: американское процветание выражается в почасовой ставке в 1 – 3 доллара США, что в 2 – 5 раз меньше минимальной почасовой ставки в самих США. Вопреки обещаниям, американские управляющие не стесняясь отвечают на все упрёки албанских работников: «Зарплата низкая, поскольку мы не собираемся поднимать местную экономику». Кстати, вокруг базы Бондстил царит крайняя нищета, и уровень безработицы превышает типичный для других районов Косово уровень в 50%.

Репрессии против малочисленных сербов за 10 лет так и не прекратились: совсем недавно в Косовской Митровице албанскими бандитами был убит местный глава сербской общины.

Квазигосударством продолжают рулить всё те же главари УЧК, вроде Хашима Тачи. С территории продолжается отток не только сербов, но и албанцев – уехавшие в большинстве своём назад не возвращаются. За прошедшие 10 лет в некоторых странах уже начали пересматривать своё необдуманное решение о признании независимости Косово. Первый пошёл: небольшое государство Суринам уже отозвало из ООН свою филькину грамоту.

На этом фоне феерической тупостью прозвучало сегодняшнее поздравление президента США Дональда Трампа: «Хотя многое ещё предстоит сделать, мы поздравляем вас с вашими успехами. Соединённые Штаты намерены помочь Косово заложить прочный фундамент общих демократических принципов регионального сотрудничества и верховенства закона».

В ответ хочется пожелать Трампу для контраста пожить недельку в Косово, подальше от базы Бондстил.

Ситуация в Косово становится день ото дня всё интереснее и интереснее. Несмотря на положительное отношение в обществе к присутствию американских войск, американцев начинают тихо ненавидеть, как лживых и ненадёжных «партнёров», а правящая верхушка из УЧК даже осмеливается требовать от европейских полицейских (EULEX) и натовских сил убраться восвояси, ибо те мешают развернуться их бизнесу в полную ширь.

Тот самый случай, когда контролируемый хаос переходит в стадию неконтролируемого.

Даже внутри албанского общества наметился серьёзный раскол по религиозному принципу. Верхушка косоваров всё чаще переходит в католичество («незалежное» Косово плотно курирует Ватикан, хотя и не признаёт независимость), поскольку это полезно для имиджа и вообще, способствует процветанию бизнеса. С другой стороны, эти их религиозные «каминг-ауты» жутко бесят стремительно нищающее исламское большинство, опекаемое саудитами, турками и прочими спонсорами бородатых.

Тем не менее, полного счастья нет, и правящие косовские шиптари призывают не признавшие их страны высказаться в пользу независимости Косово. В прошлом году их «министр иностранных дел» набрался наглости и призвал Россию признать бандитский гадюшник. Под давлением американцев европейцы ставят окончательным условием вступления Сербии в ЕС через признание независимости Косово. Впрочем, безуспешно.

Как недавно стало известно, в эти выходные места компактного проживания косовских сербов должен посетить президент Сербии Вучич, и в первую очередь – Косовскую Митровицу, где произошло убийство главы местной сербской общины. Из Приштины уже поспешили дать гарантии безопасности Вучичу, но доверия к гарантиям заявителей нет.

В Сербии, похоже, намерены решить косовскую проблему силовыми методами. Несмотря на значительное число проамериканской пятой колонны в правительстве республики, в Сербии не намерены упиваться фантомными болями по отторгнутой территории. В стране полным ходом идёт перевооружение, в том числе и благодаря поставкам из России. Армия республики модернизирует ВВС и вскоре должна получить современные средства ПВО из России, которых им так не хватало во время «гуманитарных бомбардировок» 1999 года. Кроме того, имеется информация о том, что сербы намерены развернуть свои танковые части до численности армии.

Понятное дело, что операция по освобождению Косово начнётся не сегодня и не завтра, но военные аналитики склонны полагать, что ещё лет через пять сербы уже будут готовы.

Время играет в пользу Сербии. Чем дальше, тем больше европейских и других стран беспокоит гнойная язва на юге Европы под крышей американской военной базы. Ведь косовские албанцы последние несколько лет полезли помогать ИГИЛ и прочим исламским террористам при полном непротивлении «руководства». В Косово открыто работают вербовочные пункты ваххабитов и джихадистов. Да и постоянно жить, промышляя лихостью и беззаконием, тоже надоедает.

Ситуация в Косово многих в Европе заставила прозреть и прийти к выводу, что создание бандитского центра наркотрафика всего лишь цветочки. Под угрозой – дестабилизация южной Сербии, Македонии и Черногории. Причём, если в Сербии имеется политическая воля не допустить расползания заразы по косовскому образцу на свою территорию, то Македония и Черногория гораздо более уязвимы. Собственно, в последние годы Македония уже вступила в эпоху опасной политической турбуленции.

Часть политической элиты Сербии давно предлагает руководству республики твёрдо объявить о военно-политическом сотрудничестве с Россией и даже признать Крым. Из Косово в ответ высовывают рыльца некие «представители внешнеполитического ведомства», рассказывающие, что Косово получило независимость законно, в качестве «компенсации» за некие «страдания». А Крым, дескать, был попросту «оккупирован»…

Две республики и две большие разницы. Одна признана большинством членов ООН, вторую признали единицы, но многие симпатизируют. И в то же время, непризнанный Крым в составе России стремительно развивается, хорошеет, его всё чаще посещают иностранные парламентские делегации, в отличие от «признанного» Косово, силой оторванного от Сербии.

Как водится, жернова истории мелют медленно, но неуклонно. Возможно, что очень скоро мы увидим воссоединение силой отрезанной территории к Большой Сербской Родине.