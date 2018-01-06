 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
06.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Культура, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Пропаганда, Скандал, СМИ, Украина

Донецкие музыканты рассказали, как «Дождь» сделал из них «украинских патриотов»


Несмотря на то, что с выхода скандального репортажа канала «Дождь» о «проукраинском Донецке» прошло уже больше недели, «Contraband Group» на своём youtube-канале решила опубликовать официальное видео-опровержение, в котором рассказала правду, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, 28 декабря неаккредитованная в ДНР журналистка ТК «Дождь» Лиля Яппарова из отснятого материала о концерте в донецком клубе, исказив информацию, состряпала проукраинский пропагандистский ролик.

Так, Валерия Костова, руководитель данного творческого объединения рассказала, что журналистка телеканала «Дождь» побывала на концерте группы в Донецке, сняв провокационный репортаж о деятельности коллектива, чем дала почву для обвинения артистов в украинской пропаганде.

«Мы не приглашали телеканал «Дождь» на свой концерт. Более того, музыканты не знали, кому они дают интервью (скриншоты переписок, подтверждающие это, также представлены в видео. – прим.автора). Сама журналистка назвала свой репортаж «о жизни молодёжи в Донецке».

Валерия Костова рассказала, что из-за этого репортажа у группы теперь большие проблемы с органами правопорядка Республики, но сейчас это для них – проблема не первостепенной важности.

«Сейчас мы боремся за правду», – подчеркнула девушка.

Отметим, что после выхода репортажа, к группе обратился продюсер телеканала «Дождь» с вопросом, что именно в их материале не устроило артистов.

«Фразы, вырванные из контекста, составили общую концепцию репортажа, – замечает Костова. – Журналистке нужно было показать нас недовольными украинскими патриотами».

Для подтверждения своих слов, она привела в пример наиболее яркие моменты из материала ТК «Дождь» и его полную версию.

«Мы не будем рассматривать все комментарии. И так было ясно, что фразы были урезаны специально для того, чтобы они подходили под контекст репортажа. Логичнее, чтобы музыкант сам объяснил свои слова», – говорит Костова о заявлении одного из музыкантов о том, что многие песни, которые он пишет на украинском языке, он никому не покажет.

«Я родился при Украине и здесь больше не о чем говорить. Это личное дело, кто-то может возмутиться, кому-то это понравится. Мои материалы не востребованы и не готовы к публикации», – говорит он.

Ещё более непонятным шагом журналистки Лилии Яппаровой было искать якобы скрытый смысл в текстах песен группы «Бумбокс», которая всегда пела о любви.
Так, по мнению ТК «Дожь» в одной из песен группы, которую перепел донецкий коллектив, «перечислено всё, с чем приходится сталкиваться донецкой молодёжи, о чём свидетельствует видео-фрагмент.

«Я также давала интервью журналистке «Дождя» в «Biker’s Bar». Все вопросы были направлены на то, чтобы вывести разговор в политическое русло. Но этого не вышло. Поэтому, думаю, ни секунды моего интервью не вошло в эфир», – уверенно заявляет Костова.

«Ожидая журналистку в выбранном для интервью месте, я зашла в тир, чтобы пострелять по банкам. Когда Яппарова приехала, она начала снимать меня без разрешения. Я попросила не делать этого и не вставлять кадры из тира в репортаж. Как вы видите, просьба была проигнорирована.

В нашей музыке нет политики. Если автор вкладывал в песню глубокий идеологический смысл, то тот, кто исполняет его потом, повторяет только форму исполнения, но никак не идеи», – подчеркнула Валерия.

Сами же музыканты единогласно заявляют, что музыка и политика – это несовместимые вещи.

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