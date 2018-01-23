23.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Дружбу народов в Киеве хотят заменить «сакральным объектом»

На Украине хотят снести киевскую арку Дружбы народов и построить на этом месте «сакральный» национальный пантеон.

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Об этом в эфире 5 канала заявил одиозный руководитель Украинского национального института памяти Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С разочарованием чиновник отметил, что арка не попадает под закон о декоммунизации, поэтому снести ее не так просто.

«Несмотря на то, что этот символ формально не попадает под закон о декоммунизации, но то, что он символизирует — это далеко не то, что мы хотели бы сейчас воплощать. Какую-то украинско-российскую дружбу. Мы прекрасно понимаем, что это какая-то насмешка над ситуацией, в которой оказалась Украина сейчас. Однозначно, под действие закона о декоммунизации попадают те фигуры, которые под тем ярмом. К сожалению, они все еще не демонтированы. Но я убежден, что и сама эта арка должна быть демонтирована, а место должно быть использовано для важного сакрального объекта для всех украинцев, построения там именно национального пантеона», — заявил Вятрович.