 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
18.01.2018, Минск, Михаил Рябов
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Донбасс, Минский процесс, Украина

Экс-спикер МИД Украины назвал «самое мерзкое» в законе по Донбассу


Принятый сегодня в Верховной Раде закон «о деоккупации Донбасса» рассчитан на дальнейшую раскрутку военной истерии в обществе, на волне которой находящиеся у власти политики намереваются переизбраться на новый срок.

Об этом заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин.

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«Самое мерзкое в этом бессмысленном и беспощадном законе о Донбассе, так это создаваемая на его основе очередная волна воинственного ура-патриотического пафоса, вновь уводящего падкую на поиск простых решений часть общества подальше от здравого смысла.

Причём волну эту гонят те, кто прекрасно осознает абсолютную невозможность победы ни силой, ни через истощение России (у Украины запас устойчивости очевидно меньше), а, главное, не имеют никакого желания что-либо менять.

Этот закон вообще не о Донбассе, а о грядущих выборах. Посмотрим, сколько в стране идиотов, готовых голосовать за жупел», — пишет Волошин в своем блоге.

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