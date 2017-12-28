28.12.2017, Донецк, Владимир Гладков

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«Евростандарты обмена»: больного туберкулёзом пленного ополченца перевозили в общем автобусе

После проведённого обмена, один из обратившихся за медицинской помощью освобождённых заявил медикам, что болен открытой формой туберкулёза.

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Об этом в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия-1» рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Две скорые всё-таки вчера понадобились. Также был очень неприятный нюанс: они посадили в общий автобус человека, больного открытой формой туберкулёза. Хорошо, что он сразу после обмена подошёл, сказал об этом сам. Сейчас он находится в тубдиспансере. Но так же, вы понимаете, что мы теперь должны обследовать всех, кто с ним эти двое суток контактировали», – заявила омбудсмен.

По словам Морозовой, многим пришлось обратиться за медицинской помощью – сказались издевательства и нечеловеческие условия, в которых украинская сторона содержала пленных.

«Помимо этого, люди начинают обращаться за медицинской помощью: у кого-то что-то сломано, у кого-то старые травмы, у каких-то людей новые. Очень многие медработники задействованы именно в этом процессе с бывшими военнопленными», – добавила Дарья Морозова.