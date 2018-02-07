07.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Галичанские заробитчане в Польше пришли в ужас после принятия антибандеровского закона

Жители Западной Украины, выехавшие на заработки в Польшу, говорят, что отношение поляков к украинцам меняется в худшую сторону, пишет киевская интернет-газета «Страна».

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«Если раньше на украинцев нападали в основном радикалы, то теперь меняется отношение рядовых поляков. По тем настроениям, которые я наблюдаю, скорее всего, дальше будет только хуже. Ехала в автобусе, разговаривала по телефону с подругой по-украински, так один с виду приличный мужчина лет 50-ти сделал замечание. Мол, в Польше нужно говорить по-польски, а не нравится – назад уезжайте. И добавил так зло: «Бандеровка», – поделилась с изданием своим опытом пребывания в Польше Галина Федив из Львова, которая работает швеей под Варшавой.

При этом украинцы уверены, что унижать в Польше их станут еще чаще.

«Бандеровцами» обзывают и в транспорте, и детей в смешанных классах. И началось все это еще до закона, года два уже, как власть в Польше поменялась. А особенно когда Волынскую трагедию признали геноцидом. Качиньский недолюбливает украинцев, а полиция закрывает глаза на нападения на украинцев. Наше посольство отстраняется», – пожаловалась Оксана Гузар, работающая медсестрой в Лодзе.

По ее словам, агрессию поляков стала вызывать не только бандеровская, но и официальная украинская символика.

«У меня 12-летний сын носит футболку с трезубцем (знаете, такие, которые стали популярны во время Майдана). Ему в школе учителя посоветовали не носить ее. Она, мол, бандеровская. Так, может, уже за трезубец в Польше будут арестовывать? Дожились», – добавила Гузар.

В свою очередь Петр Тима, который возглавляет украинскую общину в Польше, рассказал о случае, когда польские пограничники заставили юношу-украинца снять футболку с трезубцем.

С принятием антибандеровского закона ситуация стала еще хуже, говорят заробитчане.

Та же Гузар утверждает, что у ее подруги-украинки, которая тоже живет и работает в Польше, начались проблемы из-за проукраинских постов в соцсети.

«После того как приняли этот закон, ей начали сотнями приходить сообщения в «личку», эсэмэски с угрозами от поляков. Пишут: «Бандеровцы, вон из Польши!», «Ты ответишь за Бандеру, курва». Приятельница теперь без сопровождения не выходит на улицу. Сама она не хочет об этом публично рассказывать, боится мести», – сообщила Гузар.

Олег Пелех из Ивано-Франковска открыл в Польше мастерскую по ремонту обуви, но теперь боится, что потеряет клиентов.

«Один поляк пришел, услышал, что я из Украины, развернулся и ушел. Это было еще осенью, когда в Сейме начали против Бандеры выступать. А теперь просто страшно признаваться, что я сам-то – с родины Бандеры, мои предки жили недалеко от Старого Угринова. Лучше, наверное, говорить, что приехал из Донецка. Хотя вряд ли поможет, да и по говору слышно, что я «западенец», – сказал Пелех.

Боком могут выйти украинцам даже домашние адреса.

«Когда я устраивалась на предыдущую работу на мясокомбинат, и работодатель узнал мой домашний адрес во Львове (я живу на улице героев УПА), то ехидно спросил: и как, мол, живется на улице «забойцев» (убийц)? А потом – то штраф выпишет на ровном месте, то отматерит. А теперь боюсь, как бы на новом месте не кинули по деньгам. Некоторым уже не доплатили», – сокрушается Галина Федив.