07.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Генпрокуратура Украины запаниковала, узнав, что нарыли адвокаты по делу «Беркута»

Генпрокуратура Украины начала процедуру отстранения от процесса по делу «Беркута» главного адвоката подозреваемых экс-беркутовцев Александра Горошинского, сообщают «Украинские новости».

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Сам адвокат связывает эти действия прокуратуры с попыткой помешать ему в оглашении имеющейся в его распоряжении информации против ряда действующих украинских политиков и генпрокурора Юрия Луценко.

По словам защитника, эти данные он намерен предоставить Святошинскому райсуду Киева, где рассматривается дело «Беркута».

«Такие действия, планомерные, с конкретной целью против меня связаны исключительно с желанием ГПУ вывести из процесса адвоката, который имеет возможность предоставить суду доказательства причастности к преступлениям сегодняшних руководителей государства и ГПУ», — убежден Горошинский.

Он также напомнил, что его «силой выкинули» еще из одного процесса в Печерском суде, где он представлял интересы Виктора Януковича, и возбудили уголовное дело.

«Против меня осуществляется сильное давление со стороны ГПУ в связи с тем, что я являюсь неудобным для них адвокатом. Я владею доказательствами против сегодняшней власти, против руководителя ГПУ. И то, что происходит против меня, напрямую связано с тем, что ГПУ очень нужно вывести адвоката, который говорит, который имеет информацию и который имеет доказательства…

Хронология событий, которые происходят в течение последнего месяца, говорит о том, что сейчас прокуратура по политическим мотивам пытается всеми способами, не обращая внимание ни на требования закона, ни на здравый смысл убрать адвокатов, которые способны доказать обществу и суду истину про то, кто все-таки расстрелял Майдан и кто расстрелял сотрудников милиции в 2014 г.», — заявил Горошинский.