07.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
  6 522 просмотров
Политика, Скандал, Украина

Генпрокуратура Украины запаниковала, узнав, что нарыли адвокаты по делу «Беркута»


Генпрокуратура Украины начала процедуру отстранения от процесса по делу «Беркута» главного адвоката подозреваемых экс-беркутовцев Александра Горошинского, сообщают «Украинские новости».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Сам адвокат связывает эти действия прокуратуры с попыткой помешать ему в оглашении имеющейся в его распоряжении информации против ряда действующих украинских политиков и генпрокурора Юрия Луценко.

По словам защитника, эти данные он намерен предоставить Святошинскому райсуду Киева, где рассматривается дело «Беркута».

«Такие действия, планомерные, с конкретной целью против меня связаны исключительно с желанием ГПУ вывести из процесса адвоката, который имеет возможность предоставить суду доказательства причастности к преступлениям сегодняшних руководителей государства и ГПУ», — убежден Горошинский.

Он также напомнил, что его «силой выкинули» еще из одного процесса в Печерском суде, где он представлял интересы Виктора Януковича, и возбудили уголовное дело.

«Против меня осуществляется сильное давление со стороны ГПУ в связи с тем, что я являюсь неудобным для них адвокатом. Я владею доказательствами против сегодняшней власти, против руководителя ГПУ. И то, что происходит против меня, напрямую связано с тем, что ГПУ очень нужно вывести адвоката, который говорит, который имеет информацию и который имеет доказательства…

Хронология событий, которые происходят в течение последнего месяца, говорит о том, что сейчас прокуратура по политическим мотивам пытается всеми способами, не обращая внимание ни на требования закона, ни на здравый смысл убрать адвокатов, которые способны доказать обществу и суду истину про то, кто все-таки расстрелял Майдан и кто расстрелял сотрудников милиции в 2014 г.», — заявил Горошинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть