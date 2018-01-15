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15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Транспорт, Украина

Главному налоговику Ровенской области сожгли авто


В Ровно подожгли автомобиль, которым пользовался глава ровенской областной ГосФискальной Службы.

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Об этом сообщили в ведомстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Неустановленное лицо подожгло автомобиль Toyota Venza, который находится в пользовании главного фискала области. Огонь затронул переднюю часть автомобиля. Инцидент произошел на территории управления ГФС», — говорится в сообщении.

Сейчас начато расследование по статье 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

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