15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Главному налоговику Ровенской области сожгли авто
В Ровно подожгли автомобиль, которым пользовался глава ровенской областной ГосФискальной Службы.
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Об этом сообщили в ведомстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Неустановленное лицо подожгло автомобиль Toyota Venza, который находится в пользовании главного фискала области. Огонь затронул переднюю часть автомобиля. Инцидент произошел на территории управления ГФС», — говорится в сообщении.
Сейчас начато расследование по статье 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Метки: ГФС, поджог авто, Ровно
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16:17 15 январяУкраина добровольно отказалась от части территории Донбасса
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20:57 15 январяУкраина сняла санкции с российского поставщика дефицитного угля
18:09 15 январяПольша гадит отношениям России и Германии
17:24 15 январяСобчак назвала жителей Крыма неполноценными, но голоса их за себя примет
17:00 15 январяВ СБУ подсчитали: за два месяца «рубить бабло» на Украину вьехали 49 российских артистов
15:56 15 январяВ Киеве догадались: Возвращение кораблей – план Путина по разорению Украины
15:33 15 январяВ России возбудили еще два дела против украинских военных
13:43 15 январяРоссия не против появления миротворцев ООН на своей границе с Украиной
13:22 15 январяЛавров объяснил, где находится реальное место Украины
12:56 15 январяЗапад благословил альянс исламистов и правосеков
12:40 15 январяЗапад раскусил украинскую попытку запудрить мозги
12:32 15 январяУкраине объяснили, что Крым не входит в понятие ее территориальной целостности
12:18 15 январяЛавров поставил на место украинского провокатора
11:21 15 январяВ Раде паника — Россия и Польша готовят раздел Украины по Збручу
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13:08 13 январяНа украинском ТВ озвучили подробности сдачи Крыма майданщиками
12:28 13 январяС-400 заступили на охрану российских воздушных границ в Севастополе
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9:46 12 январяВ Израиле пугают Украину военными успехами РФ в Сирии
8:59 12 январяВчерашнее заявление Путина вызвало феерическую истерику на Украине
0:52 12 январяВ Крыму запускают строительство очередного грандиозного объекта
23:33 11 январяНачались учения по уничтожению неприятельских кораблей у берегов Крыма
23:15 11 январяВласти Украины обложат «налогом на АТО» артистов, выступающих в России
22:52 11 январяЖириновский наорал на украинского политолога и выгнал его из студии
22:38 11 январяПредложение Путина забрать корабли из Крыма оказалось троллингом украинцев
22:06 11 январяНа украинском ТВ разглагольствуют о капитуляции России и выплате репараций Киеву
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