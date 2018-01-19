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19.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Криминал, Общество, Одесса, Происшествия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина

«Голливудская» перестрелка в Одессе: преступник убит на месте, полицейский ранен


В центре Одессы во время перестрелки с применением автоматического оружия один человек погиб, есть раненые, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Главном управления Национальной полиции в Одесской области.

По информации местного издания «Думская», перестрелка произошла возле школы №122 на Новосельского, 48, недалеко от улицы Старопортофранковскоцй. Сообщается, что на улицу из дворов вышли несколько вооруженных людей и открыли огонь. На место прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. По сообщениям очевидцев, нападавшие скрылись во дворах. На эту улицу выдвинулся спецназ.

В результате перестрелки минимум один человек был убит (его накрытое тело было видно во время прямой трансляции одного из очевидцев). Кроме того, по разным данным были ранены от 2 до 4 человек, в т.ч. минимум двое полицейских.

«Во время задержания правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранил участкового инспектора, сотрудники применили табельное оружие. По предварительным данным, правонарушитель погиб на месте», — сообщил советник председателя Нацполиции Одессы Руслан Форостяк

В свою очередь, издание «Думская» добавляет другие подробности. По их данным погиб 60-летний житель дома №48. «У него давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять», — цитирует издание соседа погибшего. Правда, отмечают журналисты, полиция держит у стены и обыскивает еще нескольких человек, поэтому, что происходит, пока непонятно.

По словам очевидцев-местных жителей, убитого мужчину звали Валентином. «Он лет пять прятался, потому почему-то сорвался», — цитирует их слова издание.

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