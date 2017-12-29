29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Грицак: освобожденных украинских пленных проверят, не агенты ли они Кремля

Освобожденных из отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинских пленных СБУ проверит на предмет их возможной вербовки Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью Интерфакс-Украина.

На вопрос будет ли СБУ проверять освобожденных украинских заложников на предмет их возможной вербовки Россией Грицак ответил: «Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем».

Он отметил, что есть случаи когда украинский боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, по его мнению, в этом случае не возникает никаких вопросов.

Грицак пояснил, что контрразведывательный опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены.

«Кроме того, мы прекрасно понимаем, что по отношению к нашим военнослужащим, да и ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка», — сказал Грицак.

Напомним, 27 декабря в рамках обмена пленными на Донбассе украинской стороне передали 74 военнопленных.