05.02.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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И нашим и вашим: одесский суд принял половинчатое решение в деле о памятнике Екатерине II

И что вам сказать, молодой человек, за наш Апелляционный суд? — Он, как выясняется, таки не самый глупый суд в стране. Сегодня, наконец-то, завершено не раз переносившееся заседание по иску некоей организации доморощенных «казаков» — «Сич». Эти «одэсыты» в первом поколении требовали отменить предыдущий вердикт Приморского суда, признавший перенос памятника Потемкинцам с Екатерининской площади формально незаконным, но главный вопрос — о сносе восстановленного на этом месте монумента великой императрице и ее сподвижникам- основателям Одессы, — оставивший на усмотрение городских властей. Горсовет же и мэр Труханов уже не раз высказывались категорически против повторения вандализма большевиков, уничтоживших прекрасное творение архитектора Дмитренко и скульптора Эдуардса вскоре после окончательного установления советской власти.

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И вот, решение принято, и оно подтверждает предыдущее. То есть, таки да, были некие формальные нарушения, но уничтожать или нет возрожденную красу и гордость Одессы, решать нашим избранникам, а не каким-то там засланным бандеровским казачкам.

Слышали бы вы, какую околесицу несли их представители в процессе! Это же никакому сатирику нарочно не придумать! Начав с повторения безграмотных бредней о том, что наш город вовсе даже основан не Екатериной, а литовским князем еще 600 лет тому назад (а почему тогда не древними греками или генуэзцами, чьи порты тоже были в этом месте куда раньше?!), местечковые комики-самоучки пытались доказать, что и после указа императрицы, она ничего не сделала для Одессы. Такая «мелочь», как завоевание большей части нынешней территории Украины в расчет не берется. И вообще, если бы не она да её наследники, то сюда бы не хлынул поток всех этих «понаехавших» греков, итальянцев, французов и прочих иностранцев. И было бы такое себе щирое украинское «мисто», а не эта крайне сомнительная, космополитическая и не патриотическая Одесса.

Право, диву даёшься, как можно жить в этом городе с истинно европейской культурой, сложившейся задолго до всех майдановских потуг на «европейскость», и так его ненавидеть! С таким тупо-хуторянским упорством стремиться перекроить и изувечить то, что составляло гордость империи и достояние всемирной цивилизации! А чего стоили ссылки на Керенского, будто бы одобрявшего возможный снос того же монумента и на Луначарского, его таки одобрившего! Воистину, в очередной раз убеждаешься: «майданутое мышление» — это своеобразная форма шизофрении, пытающаяся соединить вещи вовсе несовместимые в принципе. Ведь и сама идея «обратного переноса» памятника потемкинцам – тоже подпадает под инквизиторский «закон о декоммунизации».

Разумеется, успокаиваться еще рано. И те истинные патриоты Одессы, что снова собрались и в зале суда, и под его стенами, это понимают. Впереди еще возможные апелляции в суд высшей инстанции. Да и никто не может исключить банальное самоуправство промайданных погромщиков-«активистов». Впрочем, судя по тому, что их было сегодня на Софиевской всего-то несколько, им сейчас не до того. Земля горит под ногами их хозяев, а даром они не «работают».

Но поводов для эйфории все-таки нет. Ведь решение суда весьма половинчато. И пока у власти в стране узурпаторы, а бандеровские последыши в силе, не знать Одессе покоя и процветания!