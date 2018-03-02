02.03.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Истерика в Раде: Мы тут замерзаем, а Европа помогает Путину!

Украинцы идут на жертвы – мерзнут в своих квартирах, лишь бы не идти на уступки России, а в это время целый ряд стран Евросоюза заявляет о поддержке лоббируемого Москвой газопровода «Северный поток-2» в обход Украины.

Об этом на заседании Верховной Рады заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

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«Ещё вчера я с этой самой трибуны выступал и поздравлял всех с победой, с тем, что Стокгольмский арбитраж встал на сторону «Нафтогаза», и мы выиграли второй судебный иск против «Газпрома», против страны-агрессора. Сумма тех денег, которые не будут забраны из карманов украинцев и не пойдут стране-агрессору, превышает 60 миллиардов долларов.

Вчера Россия уменьшила давление в газовой трубе и уменьшила поставки газа Украине. Это своего рода «ответочка» той банды из Кремля, которая делает всё для того, чтобы в эти холодные дни заморозить Украину и затянуть газовую петлю потуже. Но мы этому не поддадимся.

Вчера вышло официальное заявление «Нафтогаза», я думаю, что каждый украинец должен его поддержать нашу Родину в том, чтобы мы боролись все вместе против агрессора. Именно поэтому сейчас нам всем надо сэкономить, и на 3-4 дня уменьшить температуру своих газовых котлов на 1-2 градуса для того, чтобы мы спокойно прошли отопительный сезон. Газа в хранилищах у нас предостаточно. Мы должны все вместе выступить против газового монополиста, который использует голубое топливо для шантажа.

Ещё раз обращаюсь к нашим европейским коллегам. Некоторые из них так сильно поддерживают строительство «Северного потока-2», что готовы снять санкции с России. Ещё раз повторяю, что газ для России – это оружие и шантаж», — заявил Бурбак.