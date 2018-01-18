18.01.2018, Луганск, Владимир Гладков

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Из-за замерзших наблюдателей от ОБСЕ в ЛНР прекратили ремонт связи «Vodafone»

При проведении ремонта по восстановлению связи «Vodafone» в ЛНР, наблюдатели ОБСЕ быстро замёрзли и потребовали, чтобы работы были перенесены на следующий день.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи ДНР на своём телеграмм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня после 3-х часов работы связистов ЛНР под «надзором» ОБСЕ работы были прекращены по причине того, что сотрудники миссии якобы замёрзли», – сообщили в пресс-службе.

По словам международных наблюдателей, они не думали, что процесс ремонта будет таким длительным, потому представители ОБСЕ настояли на том, чтобы работы были свёрнуты до завтра.