 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
18.01.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Донбасс, Миссия ОБСЕ, Происшествия, Связь, Украина

Из-за замерзших наблюдателей от ОБСЕ в ЛНР прекратили ремонт связи «Vodafone»


При проведении ремонта по восстановлению связи «Vodafone» в ЛНР, наблюдатели ОБСЕ быстро замёрзли и потребовали, чтобы работы были перенесены на следующий день.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи ДНР на своём телеграмм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня после 3-х часов работы связистов ЛНР под «надзором» ОБСЕ работы были прекращены по причине того, что сотрудники миссии якобы замёрзли», – сообщили в пресс-службе.

По словам международных наблюдателей, они не думали, что процесс ремонта будет таким длительным, потому представители ОБСЕ настояли на том, чтобы работы были свёрнуты до завтра.

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