05.03.2018, Киев, Игорь Петров

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К концу марта морги Украины будут завалены трупами

Поправки к уголовному кодексу, которые на Украине вступают в силу 15 марта, значительно усложнят процедуру похорон и парализуют работу судов и следствия. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной Рады Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни мертвым, ни живым этот парламент, к сожалению, ничего хорошего не дает. Парубий и Порошенко с этим не согласятся, они говорили, что он очень эффективный, и все, что нужно президенту, он с первого раза принимает.

Были радикальные поправки депутата Лозового, который, я думаю, вносил их в первую очередь для себя и для других коррупционеров, чтобы усложнить следствие – против него и его товарищей по «Радикальной партии Ляшко» открыто несколько дел. Думаю, они делали это для своей защиты. Но это ударило по всем гражданам Украины.

Это может привести к значительному усложнению похорон, если человек умирает естественно, у себя дома. Будет усложнена процедура таких похорон. Это может привести к тому, что и на такие случаи надо будет брать разрешение в суде, проводить экспертизы.

Это будет приводить к перегрузке моргов и судов.

Судьи уже в панике, они представляют себе, что начнется после 15 марта. В судах и так уже в коридорах не протолкнутся, а судей не хватает. А представьте, что этих случаев сотни и тысячи по всей стране.

Это может привести к тому, что, чтобы похоронить человека, который умер естественным образом, — дома, родным нужно будет ждать по несколько недель. Это может привести к коллапсу», — сказал Павловский.