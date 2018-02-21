21.02.2018, Херсон, Михаил Рябов

1 529 просмотров

Как Украина зомбирует детей на границе с Крымом

Портал «Новый визит» опубликовал видеозапись детских выступлений на вечере памяти т.н. «небесной сотни» — погибших боевиков Евромайдана, который проходил в городе Геническ Херсонской области на границе с российским Крымом.

Школьники с бумажки зачитали пропагандистские штампы о «революции достоинства», «евопейском будущем» Украины, «жестокое избиение студентов» и т.п.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Вечера «небесной сотни», прошедшие по всей Украине, — это и есть тот самый «совок», против которого, якобы, выступают украинские националисты, заявил «ПолитНавигатору» обозреватель Павел Никаноров.

«Понятно, что декоммунизация, десталинизация и снос памятников Ленину на Украине имеют исключительно антирусскую подоплёку. Так называемая борьба с «советским наследием» — лишь форма. Советский Союз, начиная с Ленина, был самым проукраинским государственным образованием — настоящим историческим подарком для «Незалежной». Представьте какое-нибудь правительство западной страны, щедро, за счёт титульного населения, направляющее свои ресурсы на процветание Украины и отрезающее для неё свои территории.

А после смерти Сталина, с приходом украинских по происхождению и ментальности генсеков, окончательно сформировалась та самая субкультура самодеятельных публичных песен и плясок по любому поводу, которая с развалом СССР вернулась на родину, сменив коммунистические атрибуты на националистические. А одесская и киевская интеллигенция, обслуживавшая раньше советско-брежневский режим, теперь прекрасно креативит с тезисом «Украина понад усе», уютно освоившись в новенькой «жидо-бандеровской» шкуре», — сказал Никаноров.