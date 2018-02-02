02.02.2018, Донецк

3 208 просмотров

Киев пытается развязать большую войну

Вечером 1 февраля украинские диверсанты в центре Донецка совершили покушение на жизнь министра обороны ДНР. В республике не исключают, что данная диверсия – попытка Киева начать большую войну.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом журналистам рассказал министр обороны ДНР Владимир Кононов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Тренога управляемая была в подвале. Само устройство мы обнаружили. Второй снаряд не сработал. У них в распоряжении были считанные минуты, так как патрули ходят регулярно и обследуют местность. Я думаю, что, скорее всего, это – СБУ и ГУР Украины, которые забросили сюда диверсионщиков. Работали специалисты, и данное ЧП является предметом не одного дня подготовки», – заявил Кононов.

Он также отметил, что пострадавших в ходе данной диверсии нет.

«На тот момент в здании оставалась только старшая дежурная смена и оперативная группа. Ни больше, ни меньше», — сказал министр обороны ДНР.

«Когда не могут победить на поле боя, придумывают всякие методы, и кричат, что в войне все методы хороши. Это никогда не приносило успехов», – подытожил Кононов.

В пресс-службе министерства обороны уверены, что данное происшествие вполне может означать то, что Киев готовится к наступлению на республики.

«Данное провокационное действие направленно на попытку дестабилизации обстановки в республике. Также нельзя исключить, что данная террористическая акция связана с подготовкой к наступательным действиям, которую проводят ВСУ», — подчеркнули в оборонном ведомстве республики.

В свою очередь, замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин отметил, что при обследовании помещений здания после обстрела был выявлен подозрительный предмет.

«На втором этаже здания Минобороны был обнаружен предмет. Не исключено, что он заминирован. Сейчас над ним работают специалисты. Возможно, его придётся уничтожать на месте», — сказал Басурин.