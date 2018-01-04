04.01.2018, Киев, Владимир Гладков

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Киев уходит с Донбасса: Порошенко отменил указ об охране ДонОГА

В конце декабря 2017 года Пётр Порошенко принял указ, которым отменил введённую весной 2014 года госохрану здания бывшей Донецкой облгосадминистрации.

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Текст указа размещён на сайте президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

1. «Признать такими, что утратили срок своего действия: Указ Президента Украины от 9 апреля 2014 года №386 «О государственной охране Донецкой облгосадминистрации»; Указ президента Украины от 10 мая 2014 года №461.

2. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования», – говорится в документе.

Отметим, что Указ №386/2014 года, изданный в апреле 2014-го и.о. президента Александром Турчиновым, определял здание Донецкой ОГА и прилегающие к нему территории «важным государственным объектом, подлежащим государственной охране». Этим же документом Турчинов поручил Управлению госохраны обеспечить охрану Донецкой обладминистрации.

При этом указ Турчинова не был опубликован в открытом доступе.