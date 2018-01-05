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05.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Местная власть, Недвижимость, Общество, Строительство, Украина, Финансы

Кличко затеял переезд мэрии Киева с Крещатика


Киевские горсовет, горгосадминистрация и другие муниципальные и центральные органы власти могут переехать с Крещатика, 36 и других занимаемых ими помещений в центре столицы в бизнес-центр из двух 27-этажных башен класса «А» на пересечении проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О таком проекте сообщил гендиректор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Переезд позволит консолидировать муниципалитет и освободить центральную часть города от бюрократов с возможным перепрофилированием (здания на Крещатике — ред.) на офисы, в том числе, для стартапов, айтишников, малого и среднего бизнеса», — пояснил он.

По его словам, перевод только 26 департаментов КГГА из центра города позволит продать, реконструировать или сдать в аренду порядка 160 тыс. кв. м муниципальной недвижимости в условиях растущего спроса на офисную недвижимость в центре Киева.

«Сейчас владельцем (недостроенного БЦ) является выходец из KDD Group, проект полностью закредитован государственным Укрэксимбанком… Мы вышли на финальную точку в переговорах с собственником и банком по коммерческим условиям относительно финансирования достройки здания. Нам не хватает только решения Киевсовета, которое позволит подписать контракт на $370 млн», — отметил он.

Он добавил, что получено предварительное согласие Министерства финансов закладывать в бюджет министерств соответствующую статью, позволяющую им арендовать офисы там, где они сочтут нужным. «Мы, со своей стороны, сделаем дисконт в нашем новом здании. Уже есть предварительная коммуникация с несколькими министерствами, что они предпочли бы сидеть в бизнес-центре класса „А“ и эффективно взаимодействовать между собой», — сказал гендиректор КИА.

Мистюк сообщил, что общая площадь нового здания составляет 260 тыс. кв. м, арендная — 179 тыс. кв. м, тогда как потребности муниципалитета оцениваются в 40 тыс. кв. м. По его словам, некоторые из министерств уже выразили желание работать в бизнес-центре вне центра столицы.

 

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