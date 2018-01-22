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Климкин хочет от России денег
Россия нарушила все положения Будапештского меморандума и должна за это заплатить, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Будапештский меморандум. Недавно, я помню, Лавров пытался сказать, что Россия якобы не нарушила Будапештский меморандум. Мы считаем, что и политически, и юридически Россия нарушила все положения Будапештского меморандума», — заявил Климкин.
По его словам, Россия должна заплатить за свои действия.
«Россия нарушила Будапештский меморандум, и должна за это заплатить, причем как политически, но и должна за это заплатить в рамках реализации решений по искам против России», — сказал он.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума.
Метки: Будапештский меморандум, Климкин, Россия
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