22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина

Климкин хочет от России денег


Россия нарушила все положения Будапештского меморандума и должна за это заплатить, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Будапештский меморандум. Недавно, я помню, Лавров пытался сказать, что Россия якобы не нарушила Будапештский меморандум. Мы считаем, что и политически, и юридически Россия нарушила все положения Будапештского меморандума», — заявил Климкин.

По его словам, Россия должна заплатить за свои действия.

«Россия нарушила Будапештский меморандум, и должна за это заплатить, причем как политически, но и должна за это заплатить в рамках реализации решений по искам против России», — сказал он.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума.

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