17.01.2018, Москва Олег Кравцов

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Кого пригрел на своей груди Навальный

Руслан Шаведдинов, пресс-секретарь кампании оппозиционного политика Алексея Навального оказался поклонником бандеровцев.

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Об этом свидетельствуют записи в его Twitter, сделанные в 2014 году.

«Я, кстати, давно считаю и не передумал — Бандера и Шухевич делали все правильно., их борьба была оправдана. Разумеется, это герои Украины», — писал Шаведдинов.

Но еще более скандальными оказались записи, касающиеся одесской трагедии 2 мая, когда украинские радикалы сожгли людей в Доме профсоюзов.

«Мимо Дома профсоюзов без коктейлей не хожу», — насмехался над трагедией будущий соратник Навального.

Кроме того, он выразил полную поддержку скандальному заявлению активистки «Открытой России» Полины Немировской, написавшей: «А еще пошли вы все на@уй со своей скорбью по ватникам. Это не убийство, а естественный отбор».

Также Шаведдинов утверждал, что среди жертв 2 мая не было ни одного одессита.

Впоследствии он удалил скандальные записи, но в сети сохранились скриншоты.