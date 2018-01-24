24.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Общество, Связь, Украина

Компания «Vodafone» уходит из ДНР и ЛНР


В  украинской компании «Vodafone» решили, что не будут восстанавливать свои базовые станции на Донбассе.

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Об этом заявил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone» Олег Проживальский в интервью агентству «Интерфакс-Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проживальский рассказал о ситуации с мобильной связью, которая на данный момент сложилась в республиках Донбасса:

«К сожалению, более 30% базовых станций на Донбассе уже не работает. Мы не можем и не будем их восстанавливать», – подчеркнул директор.

Также он добавил, что компания не намерена продолжать обслуживать абонентов мобильного оператора в республиках Донбасса:

«Хочу сказать, что мы не горим большим желанием продолжать работу на территории ДНР и ЛНР на тех условиях, которые есть сейчас. Скажу честно – мы работаем на грани возможностей», – сообщил представитель компании.

Напомним, в ЛДНР с начала января перестал работать последний оператор сотовой связи «МТС-Украина».

В свою очередь, СММ ОБСЕ пообещала помочь в предоставлении доступа специалистов к зонам обрыва сотового оператора «Vodafone» со стороны Украины, но из-за замёрзших наблюдателей от ОБСЕ ремонтные работы были прекращены.

 

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