 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
31.12.2017, Киев, Ольга Козаченко
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Минский процесс, Политика, Россия, США, Украина

Контуры «нового Мюнхена» — стратег Порошенко опечален переговорами США и РФ по Украине


Украину должен обеспокоить тот факт, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе проходят между Россией и США без участия Киева.

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Об этом на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет экс-секретарь СНБО, советник президента Украины Владимир Горбулин, по словам которого, для государства «внутриукраинский контекст приобретает угрожающе деструктивный характер».

Он отмечает, что Франция и Германия в силу концентрации на внутриполитических проблемах самоустранились от активного «разруливания» украинского кризиса, после чего переговоры перешли в русло практически американо-российской группы,  то есть на тот уровень, который с самого начала был амбициозно интересен Москве, которая таким образом добивается от США признание США «равносубъектности России на международной арене».

«Однако беспокойство вызывает не только факт переговоров без участия Украины, но и производная из этого логика: ни у России, ни у США не вызывает сомнений, что Украина вынуждена будет так или иначе выполнить любые достигнутые между странами договоренности. Какими бы они ни были. Сообщения СМИ о том, что «были согласованы 3 из 29 предложений США по урегулированию ситуации в Донбассе», почему-то не сопровождаются информацией о том, а в курсе ли Украина, в чем эти предложения состояли, а тем более — были ли они предварительно согласованы с Киевом», — сокрушается автор.

Кроме того, он подчеркивает, что если на данном этапе национальные интересы Украины совпадают со стратегическими задачами стран Запада, то это совершенно не означает, что они совпадают полностью, и что так будет продолжаться всегда.

«Мы не говорим, что дело идет к новому Мюнхену, но контуры происходящего кажутся до неприятного знакомыми», — опасается Горбулин.

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