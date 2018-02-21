21.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Круговая порука: У Порошенко выгораживают Турчинова за сдачу Крыма

Украинская верхушка во главе с Александром Турчиновым не виновата в потере Крыма весной 2014 года – на защиту полуострова Киев мог бросить лишь матросов в «пластмассовых тапках».

Об этом в эфире «Радио Hayat» заявил руководитель Департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите кинохронику, в какой форме ходят наши солдаты, и посмотрите на моряков, которые, на хронике видно, стоят в пластмассовых тапках. У этих «полководцев», в отчетах, которые они писали, на бумаге действительно были сотни тысяч военнослужащих, были танки и так далее. Проблема только такая, что показали нам позднее события на Донбассе — танки были на бумаге, а на деле их либо не было, либо они стояли со снятым двигателем, а патроны, которые были, оказалось, что у них закончился срок годности. Они лежали в ящиках, некоторые, еще с 45-го года. Оказалось, что они просто не стреляли, а когда тот снаряд стрелял, то он создавал огромную угрозу для самой пушки и обслуживающих ее», — заявил Рубан.

Напомним, что последний украинский премьер Крыма Анатолий Могилев накануне заявлял, что после государственного переворота новое руководство Украины в Киеве попросту отказывалось выслушивать предложения по удержанию Крыма и предпринимать какие-либо действия.

«…Это откровенная ложь, касающаяся боеспособности частей в Крыму. На территории Крыма находились две самые большие военные структуры, если не считать МВД — войска Министерства обороны, сухопутные войска и внутренние войска. Командиры этих двух подразделений — командующий береговой обороной, генерал Воронченко, командующий внутренними войсками в Крыму генерал Балан — вот с этими людьми я общался 27 и 28 февраля, при захвате зданий. Они и подчиненные им лица были готовы выполнять команды, которые должны были поступить из Киева. Готовы их выполнять… Никаких команд для проведения вооруженных выступлений, введения военного положения не поступало», — сказал Могилев.